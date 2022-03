Den imponerende patriciervilla fra 1907 på Niels W. Gades Vej 5 i Komponistkvarteret i Aarhus er blevet solgt.

Sådan lød det i B.T. tilbage i januar.

Villaen var sat til salg for 38.000.000 kroner. Det var dermed den næstdyreste bolig på markedet i Aarhus. Hvad den blev solgt for, ønskede Lillenhoff dengang dog ikke at oplyse.

Indtil nu.

Og her kan det oplyses, at der er givet en svimlende millionrabat på hele otte millioner kroner.

Salgsprisen for den 433 kvadratmeter store villa, som ligger på en høj grund med udsigt til Aarhusbugten tæt på Mindeparken og Marselisborg slot, endte nemlig på 30,1 millioner kroner.

Det oplyser Boliga.

Det store millionbeløb gør – trods afslaget – handlen til den dyreste, der i år har fundet sted i Aarhus Kommune.

Samtidig slår handlen også sidste års dyreste villasalg i byen; hvor en 251 kvadratmeter stor villa i Risskov blev solgt for intet mindre end 29 millioner kroner.

Patriciervillaen på Niels W. Gades Vej 5 har tidligere tilhørt den kendte guitarist og komponist i Big Fat Snake, Peter Viskinde, der boede der frem til sin død i marts 2021.

Villaen ligger på en vej opkaldt efter en anden komponist Niels W. Gade, og det passer meget godt til boligens stil. Den er historisk og kunstnerisk, præget af at være tidligere kunstnerejendom.

Se boligen her: