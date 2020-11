»Så går den ikke længere,« skriver Peter Ingemann på Instagram.

Den 47-årige tv-vært har fået problemer med skuldrene og skal derfor inden længe på operationsbordet.

Han afslører i opslaget:

'Efter i alt 2500 km på knallert og min halvhøje alder (nok mest den sidste årsag) så har jeg fået konstateret indeklemningssyndrom i begge skuldre. Gamle gamle mand. SUK!!! Ja ja... Nå, inden jeg om lidt lægges i fuld narko så tak for alt,' skriver Peter Ingemann og udnytter situationen til at reklamere for sit nye tv-program 'Ingemann og Færøerne', som har premiere den 10. december.

Tv-værten Peter Ingemann. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Tv-værten Peter Ingemann. Foto: Søren Bidstrup

Han skriver videre i vanlig humoristisk stil:

'Skulle jeg skride i svinget, så er mit ønske, at Anders Breinholt eller Morten Spiegelhauer vil færdiggøre udsendelserne fra Færøerne. Altså at de vil speake dem. Meget gerne i en ordentlig brandert.'

I kommentarfeltet til Instagram-opslaget kører Morten Spiegelhauer med på den galgenhumoristiske tone og svarer Peter Ingemann:

'No problemo. Den klarer Anders Breinholt og jeg. Vi speaker gerne programmet i en brandert - også selvom du ikke går hen og stiller træskoene.'

Indeklemningssyndrom, der også kaldes rotatorcuff, forekommer ifølge sundhed.dk i alle aldre, men ofte blandt aktive ældre. Det anses som et af de hyppigste skulderproblemer og kan være yderst smertefuld.

Det har mandag aften ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra Peter Ingemann.