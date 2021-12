Klokken havde passeret midnat, og 16. november var blevet til 17. november.

I et lokale i Aalborg Kongres- og Kultur Center havde kandidater fra primært røde partier forhandlet om, hvem der skulle blive borgmester i Aalborg de næste fire år. De endte med at pege på Thomas Kastrup-Larsen (S), som trods en markant tilbagegang i sit personlige stemmetal alligevel kunne fortsætte i borgmesterstolen.

Ud af døren trådte den ene mand efter den anden iført skjorte, jakke, og nogle endda med slips, for at præsentere udfaldet af forhandlingerne. Og så var der Per Clausen fra Enhedslisten.

Skulder ved skulder stod han op ad Thomas Kastrup-Larsen, som i det stiveste puds førte ordet. Selv havde Per Clausen valgt et andet æstetisk udtryk. Sort T-shirt med et påtryk af geometriske figurer og et sandfarvet indkøbsnet over skulderen.

Per Clausen i sin ikoniske uniform står side om side med den nyvalgte borgmester, Thomas Kastrup-Larsen på valgnatten. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Per Clausen i sin ikoniske uniform står side om side med den nyvalgte borgmester, Thomas Kastrup-Larsen på valgnatten. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Jeg er nok kommet dertil nu, hvor jeg har det tøj på, som jeg føler mig godt tilpas i. Det varierer også lidt, men lige den aften syntes jeg, det var fint med den påklædning,« siger han.

Fra tid til anden vælger Per Clausen at tage en jakke på over T-shirten »for at berolige folk lidt«, forklarer han, »men det med slips, har jeg aldrig brugt«, lyder det fra politikeren.

T-shirten og det mere afslappede look er efterhånden gået hen og blevet et image for den garvede venstrefløjsmand.

»Nogle gange er det direkte politiske slogans, andre gange er det mere indirekte. Det er bare sådan, det er blevet, men jeg bruger ikke ret meget tid til at tænke over, hvad jeg skal have på,« siger Per Clausen, der vurderer, at han har omkring 30 forskellige T-shirts i samlingen.

»Det er måske lidt fantasiløst, men så må jeg jo bruge min fantasi på noget andet.«

Selvom Per Clausen er en velintegreret del af Aalborg, så er han faktisk havnet i byen ved en tilfældighed.

Han er født i Norge og kom første gang til Aalborg for 50 år siden sammen med sine forældre. Siden har han været ind og ud af byen, hvor han blandt andet har boet i Aulum, Sverige og København. Men han er altid vendt tilbage til Aalborg, nærmere bestemt Vestbyen.

»Man kan jo sige, at det var lidt et tilfælde, at jeg endte i Aalborg, men det, jeg oprindeligt blev tiltrukket af ved Aalborg, var, at det var en industriby præget af fællesskab og mangfoldighed på mange af de store arbejdspladser i midten af 70erne.«

»Der er sket mange ting siden da, men jeg synes stadig, at byen bærer præg af sin historie. Det er Nordkraft et eksempel på. Her har man brugt noget gammel industri og omdannet det til nye formål.«

Siden midten af 70erne har Per Clausen boet fast i Aalborg Vestby. Kun afbrudt af ophold i København, blandt andet mens han var valgt ind i Folketinget. Her sad han i godt og vel ti år fra 2005 til 2015, indtil Enhedslistens rotationsprincip sendte ham ud.

Johanne Schmidt-Nielsen (th) lavede tegninger af Per Clausen (tv), når de sad til møder i Folketinget. (Foto: Erik Refner/Scanpix 2014) Foto: Erik Refner Vis mere Johanne Schmidt-Nielsen (th) lavede tegninger af Per Clausen (tv), når de sad til møder i Folketinget. (Foto: Erik Refner/Scanpix 2014) Foto: Erik Refner

I stedet blev han i 2013 valgt ind i byrådet i Aalborg, hvor han har siddet lige siden.

»Man har større mulighed for at komme tæt på de beslutninger, der faktisk betyder noget for mennesker.«

Der er særligt ét sted Aalborg, hvor man ofte kan finde Per Clausen, når han ikke lægger kræfter i at forhindre opførelsen af en tredje limfjordsforbindelse over Egholm eller laver regler for affaldssortering i Aalborg Kommune.

Beværtningen Susan Himmelblå ud til Vesterbro lægger han nemlig turen forbi mindst en gang om ugen.

»Jeg synes, det er meget rart at komme ud på en uformel måde, hvor jeg kan snakke med min kone og drikke en øl,« siger han.

Selvom drinkkortet byder på lidt af hvert, så er det den klassiske arbejderdrik – øllen – som Per Clausen nyder med konen.

»Indimellem tager jeg en IPA og andre gange en almindelig fadøl,« fortæller Per Clausen og understreger, at det ikke er Carlsberg eller Tuborg, han får i glasset, men oftest øl fra Thy.

»Jeg drikker det, fordi jeg godt kan lide øl. Der er måske også noget tradition i det, men det handler mere om, at jeg godt kan lide det. Jeg drikker også vin, men det er som oftest, hvis jeg er ude at spise,« siger Per Clausen.

Til kommunalvalget 16. november fik Enhedslisten i Aalborg 9.428 stemmer, svarende til 8,2 procent af stemmerne. Per Clausen, der var spidskandidat for partiet, fik 2.312 personlige stemmer og var dermed den femtestørste stemmesluger i kommunen.

Om det hænger sammen med, at Per Clausen har ført valgkamp med en noget anderledes valgplakat, skal være usagt, men en ting er sikkert: Per Clausens valgplakat skiller sig ud fra mængden.

I modsætning til andre kandidater, der har et fotografi af sig selv ledsaget af navn og partibogstav, har Per Clausen en tegning på sin. Nærmest en karikatur. Og det er faktisk en tidligere partikollega og folketingsmedlem, der har ført pennen. Nemlig Johanne Schmidt-Nielsen.

Per Clausens valgplakat siden 2017. Tegningen er lavet af tidligere folketingsmedlem Johanne Schimdt-Nielsen. Plakaten er desuden udstillet på Dansk Plakatmuseum i Aarhus. Foto: Per Clausen Vis mere Per Clausens valgplakat siden 2017. Tegningen er lavet af tidligere folketingsmedlem Johanne Schimdt-Nielsen. Plakaten er desuden udstillet på Dansk Plakatmuseum i Aarhus. Foto: Per Clausen

»På et tidspunkt går det op for mig, at hun til stort set alle møder sidder og laver tegninger af mig i stedet for at lave kruseduller. Det tænker jeg ikke så meget over, indtil hun viser tegningerne frem i et eller andet tv-program,« fortæller Per Clausen.

»Den er sådan set meget sjov og vellignende, og så syntes jeg, det kunne være sjovt at lave den som plakat til valget i 2017,« siger Per Clausen der i Enhedslistens ånd har genbrugt plakaten igen fire år senere.

»En plakat skal jo gerne være lidt anderledes og vække positiv opmærksomhed. Det gjorde den her,« siger Per Clausen.

Faktisk har plakaten vakt så megen opsigt, at den siden er blevet udstillet på Dansk Plakatmuseum i Aarhus.

De næste fire år sidder Per Clausen med helt fremme, når kursen for Aalborg Kommune skal bestemmes. Han har fået posten som rådmand for Klima- og Energiforvaltningen, og her har han et helt klart mål.

»Hvis jeg om fire år kan sige, at jeg har været med til i praksis at sikre en CO₂-reduktion med 70 procent i 2030, så vil det være en klar succes,« siger Per Clausen.

Per Clausen og de andre nyvalgte rådmænd tiltræder ved årsskiftet.