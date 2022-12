Lyt til artiklen

»Vi skulle have haft en hyggelig aften, og så gik der bare kaos i den.«

Camilla Kayser fra Tikøb var fredag aften taget til København med nogle veninder for at fejre sin 30-års fødselsdag.

De valgte at tage på natklubben Museo Club - et sted der blandt andet ejes af musikproducer og tidligere 'X Factor'-dommer Remee - og allerede inden politiet kom, var det ikke nogen god oplevelse.

»Der var virkelig proppet. Der var alt for mange mennesker,« fortæller Camilla Kayser, der ikke havde været på natklubben før.

Camilla Kayser var fredag aften på natklubben Museo, da politiet pludselig slog til. Foto: Privatfoto Vis mere Camilla Kayser var fredag aften på natklubben Museo, da politiet pludselig slog til. Foto: Privatfoto

Da de ved to-tiden besluttede sig for at tage hjem og stillede sig i kø til garderoben, så Camilla pludselig en politimand komme massende igennem menneskehavet.

»Garderobedamerne stod bare og pjattede og folk blev lidt hysteriske over, at der ikke skete noget,« fortæller Camilla Kayser, der så pludselig opdagede, at alt lys blev tændt.

Som du kan læse HER, havde Københavns Politi en mistanke om organiseret salg af narkotika på Museo Club, og derfor valgte de natten til lørdag at foretage en større ransagning, hvor tre personer indtil videre er blevet sigtet for besiddelse af stoffer.

(LÆS ENDNU ET ØJENVIDNE FORTÆLLE OM RANSAGNINGEN HER)

»Nogen siger noget over en højtaler, og så går der panik i den,« fortæller Camilla Kayser.

»Jeg blev fuldstændig mast og gik selv i panik,« fortæller hun videre.

Hun kunne ikke høre, hvad der blev sagt over højtalerne, og fordi folk begyndte at skubbe fra alle sider, kunne hun hverken komme frem eller tilbage.

»Jeg var tæt på at besvime,« fortæller Camilla Kayser

En fyr hjalp hende ud på en terrasse, hvor hun kunne få luft og noget vand at drikke.

Ved den store politiaktion mod Remees natklub fandt politiet kokain hos tre gæster samt en mængde kokain, som efterforskerne nu forsøger at placere et ejerskab på. Foreløbig er ingen anholdt efter aktionen. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Ved den store politiaktion mod Remees natklub fandt politiet kokain hos tre gæster samt en mængde kokain, som efterforskerne nu forsøger at placere et ejerskab på. Foreløbig er ingen anholdt efter aktionen. Foto: Presse-fotos.dk

»Der var masser af politi og narkohunde. De prøvede at mase folk indenfor igen,« fortæller Camilla Kayser, der efter en længere kamp endelig fandt frem til sine veninder, hvorefter de sammen kæmpede sig ud af natklubben.

»Der var flere hunde og politi overalt. Jeg så også en blive lagt i håndjern. Det var meget kaotisk og voldsomt,« fortæller Camilla Kayser, der ikke er imponeret over natklubbens håndtering af situationen.

»Min veninde kom op af skændes med en vagt, fordi vi ikke kunne få vores ting i garderoben. Garderobedamerne stod jo bare og gloede. Jeg synes virkelig, at det blev håndteret virkelig dårligt.«

Camilla Kayser nåede sikkert hjem, men regner ikke med, at hun skal tilbage til Museo Club en anden gang.

»Nej, nu føler vi, at det er et sted, der skal holdes øje med af politiet - og det er ikke lige vores type sted,« slutter hun.

Vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Simon Hansen oplyser lørdag formiddag til B.T., at de udover sigtelsen af de tre personer har gjort nogle fund, der styrker deres opfattelse af, at der bliver handlet systematisk med narkotika på Museo Club, som de nu vil se nærmere på.

Remee har ikke haft lyst til at stille op til et interview, men har i stedet sendt et svar på på SMS. Det kan du læse HER.

Var du til stede på Museo Club i nat ved politiets aktion, vil B.T. meget gerne i kontakt med dig. Du kan kontakte B.T.s journalist på biaa@bt.dk.