»Skyd dog hende værten. En mere ubehøvlet so skal man lede længe efter.«

Denne besked tikkede fredag ind i P3s sms-indbakke, mens Line Kirsten Nikolajsen stod og lavede et interview i programmet 'Tabu'. Og denne besked er desværre ikke den eneste, hun har skullet stå på mål for.

Hun har også oplevet at blive kaldt kælling, blive bedt om at »flette fissen« og er blevet ønsket død af lyttere.

Sådan har det været, siden hun i 2016 begyndte som praktikant på radiokanalen. Og det ser ikke ud til, der er sket den store ændring på trods af hele to bølger af bevægelsen MeToo, hvor der har været stor fokus på, hvordan særligt kvinder behandles på arbejdspladsen.

Line Kirsten Nokolajsen har været vært på P3's morgenprogram, 'Line Kirsten Giftekniv' og er nu vært på programmerne 'Tabu' og 'Tværs'. Foto: Petra Kleis

»Da jeg begyndte på arbejdspladsen, blev jeg varslet om, at det ville komme. Man bliver oplært i at ignorere det. Det er et vilkår,« siger hun og fortsætter:

»Jeg ved ikke, om det altid er en god idé, men det er også svært at komme til livs.«

Line Kirsten Nikolajsen besluttede fredag, da hun under et interview blev kaldt en ubehøvlet so af en lytter – der ovenikøbet også ønskede, at hun blev skudt – at dele sin oplevelse og tanker om fænomenet digital mobning. Det gjorde hun både på sin Instagram-profil og i radioprogrammet 'Tabu', som hun er vært på.

Du kan læse hendes opslag herunder:

»Både produceren på programmet og min medvært sagde begge, at jeg ikke skulle kigge i indbakken. De var chokerede over, hvad der var blevet skrevet til og om mig,« siger hun.

Hun kiggede alligevel. Hun ville gerne have mulighed for at sige fra. Netop den reaktion hylder Lykke Møller Kristensen, der er digital adfærdsanalytiker. Det er den eneste måde, man kommer det til livs.

»Det her er et eksempel på, at det simpelthen ikke passer, når det påstås, at der ikke er mobning. Det foregår bare digitalt,« siger hun og fortsætter:

»Det er helt rigtigt set, at man bør sige fra. Det opfordrer jeg altid til, og har man ikke en platform til det, så skal man i hvert fald anmelde og blokere dem, der mobber.«

Lykke Møller Kristensen høre ofte, at det ikke kun er offentlige personer, der udsættes for digital mobning. Det er alle. Foto: Privatfoto

Lykke Møller Kristensen fortæller, at hun tit taler med unge helt ned til 5. klasse, der fortæller hende, at det nærmest er hverdag for dem. Sådan er det bare, siger de.

»Det, vi ser, der kan stoppe det her, er, at man siger fra. Vi er nødt til at bryde med det mønster, der gør det her til noget, der er okay.«

Lykke Møller Kristensen og Line Kirsten Nikolajsen havde på ingen måde talt sammen, før B.T. lavede et interview med dem begge. Dog viste det sig, at de var utrolig enige.

Selvom nogen måske vil mene, at opmærksomhed kun er brænde på bålet for dem, der bruger internettet til at håne og tale grimt til andre, så er det ikke tilfældet i deres øjne, forklarer de.

Det er kommet helt bag på mig, at der er så stor forskel på, hvordan man behandler køn. Der er stor forskel, og jeg skal på en eller anden måde bevise mig selv på en anden måde Line Kirsten Nikolajsen, radiovært på P3

»Man ville aldrig acceptere den her type mobning, hvis det foregik i den virkelige verden. Derfor bør man heller ikke acceptere det, hvis det foregår digitalt,« lyder det fra Lykke Møller Kristensen, og Line Kirsten Nikolajsen stemmer i:

»Jeg synes, at man bør se på det, som om det var sket i den ikke-virtuelle verden. Der ville man jo altid sige fra, hvis nogen sagde, man burde skydes,« siger P3-værten.

En anden ting, de også er enige om, er, at det oftest er kvinder, der bliver udsat for digital mobning. Det sker ikke i samme grad for Line Kirstens Nikolajsens mandlige kollegaer og medværter, fortæller hun.

»Da jeg var vært på 'Tabu' sammen med en kvinde – nu er vi mig og en mand – så oplevede vi i langt højere grad, at der kom enormt voldsomme beskeder ind i sms'en,« forklarer hun.

Flere skrev, at det var et kællingeprogram, mens nogle syntes, at det var irriterende, når de to kvindelige værter grinte. Det var »skingert«.

»Det er ret vildt. Det er helt sindssygt, at det faktisk er en ting. Det er kommet helt bag på mig, at der er så stor forskel på, hvordan man behandler køn. Der er stor forskel, og jeg skal på en eller anden måde bevise mig selv på en anden måde,« siger Line Kirsten Nikolajsen.

Og det gør det kun vigtigere at sætte fokus på, synes hun.

»Jeg er sikker på, at der er nogen, der fylder mere i offentligheden, som bliver udsat for det i langt større grad. Derfor føler jeg på en eller anden måde også en pligt til at stå frem og sige fra. Jeg har lidt mere overskud til det,« siger radioværten og afslutter:

»Og jeg kan godt forstå, hvis man ikke har overskud til at råbe højt og sige fra, for det rammer hårdt, og det er udmattende. Så hvis man har overskud, synes jeg, man skal sige fra uanset mængden af beskeder.«