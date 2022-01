Over 300 navne fra Donald Trump til prins Andrew står nævnt: Kan Ghislaine Maxwell og hendes hemmelige bog fælde de kendte og magtfulde?

Hun har mistet alt og risikerer at tilbringe resten af sit liv i fængslet. Men spørgsmålet er, om hun har lyst til at være eneste bøddel for forbrydelser begået af flere?

Vælger Jeffrey Epsteins ekskæreste Ghislaine Maxwell den anden mulighed – at samarbejde med politiet for at få nedsat sin straf – kan en række kendte og magtfulde mænd ryge med i faldet. Og listen over forretningsmænd, politikere og kendte, der ryster i bukserne, er lang.

De tidligere amerikanske præsidenter, Donald Trump og Bill Clinton, er blot to ud af de mange magtfulde personer, som er blevet associeret med den afdøde sexforbryder Jeffrey Epstein.

Epstein og Maxwell var venner med mange kendte og rige. Foto: HANDOUT Vis mere Epstein og Maxwell var venner med mange kendte og rige. Foto: HANDOUT

Under den en måned lange retssag mod Ghislaine Maxwell, der netop er afsluttet, faldt navnene som perler på en snor.

Blandt andet fortalte vidner, at de i Epsteins hjem havde set billeder af den pædofile forbryder med prominente navne som den nu afdøde pave John Paul II samt Cubas tidligere diktator Fidel Castro, skriver Daily Mail.

Dertil kommer en række andre kendte, som den britiske prins Andrew, skuespilleren Kevin Spacey, den kendte violinist Itzak Perlman og de tidligere senatorer for henholdsvis Maine, George Mitchell, og Ohio, John Glenn, der ifølge Epsteins pilot gennem 25 år, Larry Visoski, alle har fløjet med Epsteins privatfly – også kendt som 'Lolita-expressen', skriver Independent.

Også milliardærerne Leslie Wexner, der ejer lingerikæden Victoria’s Secret, og kapitalfonddirektøren Glenn Dubin er nævnt.

Bill Clinton er også blevet nævnt i retssagen mod Ghislaine Maxwell. Foto: Keld Navntoft Vis mere Bill Clinton er også blevet nævnt i retssagen mod Ghislaine Maxwell. Foto: Keld Navntoft

Wexner vækker opsigt, da han var en af første til at hyre Epstein tilbage i 1987 som finansiel rådgiver. Dengang havde Epstein, der oprindeligt var lærer, kun få års erfaring med at arbejde i finanssektoren på Wall Street, og valget af ham som rådgiver undrer derfor mange, skriver New York Post.

Glenn Dubins kone, Dr. Eva Andersson-Dubin, var en tidligere ekskæreste til Epstein og vidnede i sagen mod Maxwell, hvor hun fortalte, at hun aldrig havde oplevet nogen ubehagelig adfærd i den tid, hun havde kendt Epstein og Maxwell.

Der er ikke umiddelbart nogen anklager mod de nævnte personer i forbindelse med Maxwells sag – men mange af de magtfulde mænd og kendte, der plejede at have omgang med Epstein og Maxwell, holder alligevel vejret.

Maxwell skal indenfor kort tid beslutte, om hun ønsker at gå videre med at anke den dom, hun har fået for grooming og sextrafficking af mindreårige, eller om hun i stedet ønsker at samarbejde med politiet.

Eva Andersson-Dubin, der var kærester med Epstein i begyndelsen af 90'erne, vidnede i retten. Foto: JEENAH MOON Vis mere Eva Andersson-Dubin, der var kærester med Epstein i begyndelsen af 90'erne, vidnede i retten. Foto: JEENAH MOON

Og hvis hun vælger sidstnævnte, så kan mange hoveder hurtigt begynde at rulle. Ikke mindst grundet Maxwells lille, sorte bog, som længe har været frygtet af mange.

Her er navnene på over 300 af Maxwells og Epsteins bekendte noteret ned.

Ifølge den danske freelancejournalist Anna Alling, der er bosat i Los Angeles og som har fulgt sagen, kan man finde numrene på blandt andre Microsoft-stifter Bill Gates, Storbritanniens tidligere premierminister Tony Blair, skuespiller Alec Baldwin samt flere andre indflydelsesrige mennesker som Mick Jagger og Paris Hilton.

»Den britiske prins Andrew står der ikke bare en gang – men med mange telefonnumre,« fortalte hun i DR-podcasten Genstart.

Skuespiller Kevin Spacey skulle også have været venner med Jeffrey Epstein. Foto: CHRIS KLEPONIS Vis mere Skuespiller Kevin Spacey skulle også have været venner med Jeffrey Epstein. Foto: CHRIS KLEPONIS

Og går sagen og efterforskningen videre, kan det også være, at der kommer svar på nogle af de spørgsmål, som alle stiller. For hvad fik alle de kendte og magtfulde til vedvarende at pleje adgang med Epstein, der godt nok var rig, men i bedste fald en tvivlsom forretningsmand?

Det er flere gange blevet antydet – blandt andet i Epstein-dokumentaren ‘Filthy Rich’, at Epstein afpressede folk, hvilket måske er en af forklaringerne.

»På en eller anden måde havde han krogen i folk, og han havde noget, som folk ville have, og som gjorde ham enormt populær. Vi ved bare ikke helt, hvad det er,« forklarede Anna Alling i Genstart.

Dommeren i New York har ikke sat nogen dato for, hvornår Maxwells straf vil blive udmålt, og derfor har Maxwell indtil videre stadig betænkningstid i forhold til, om hun vil indgå et samarbejde med politiet.