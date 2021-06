Giv en stemme, så får du en gratis brystoperation.

Det er sådan cirka, hvad den 33-årige OnlyFans-kendis Rocio Pino udlover, såfremt hun bliver valgt ind i det mexicanske parlament.

Det fortæller hun selv til DailyStar.

»Mit valgløfte er at garantere gratis brystforøgelser til alle kvinder,« siger modellen, der stiller op for venstrepartiet Progressive Social Networks, der blev stiftet sidste år.



I Rocio Pinos opsigtsvækkende valgkampagne lyder det samtidig, at kvinder, der har overlevet brystkræft, vil komme først i køen til de gratis operationer.

Rocio Pinos valgplakat. Vis mere Rocio Pinos valgplakat.

Hendes valgsætning lyder desuden: 'Tits for every woman', hvilket på dansk betyder 'bryster til alle kvinder'.

Derudover benytter OnlyFans-modellen sig af diverse andre brystslogans såsom: 'Hvis du stemmer på mig, tæller din stemme for to' og 'Stem på mig, for en kvinde med bryster er en magtfuld kvinde'.

Det er angiveligt første gang, Rocio Pino kaster sig ud i politik.

Hun har dog længe været kendt for sit indhold på OnlyFans, hvor hun har knap 60.000 følgere, der alle betaler omtrent 900 kroner om året for at se de seksuelle videoer og billeder, som hun deler på platformen.

Rocio Pino har da også benyttet sig af sin profession til at komme et skridt foran i sin politiske kampagne.

Ifølge New York Post har hun blandt andet vist sig nøgen frem på OnlyFans – helt gratis – i håbet om, at hun på den måde kan stjæle vælgere fra sine konkurrenter.

Hvis de mexicanske borgere stemmer på hende, kan de da også se frem til andet end blot gratis bryster, lover hun.

Hun skriver i hvert fald på sin hjemmeside, at hun også vil sætte store fokus på piger, der bliver udsat for børnemisbrug, mænd, der ikke betaler hustru- og børnebidrag samt sikre, at der kommer bedre lovgivning til at beskytte kvinder, der bliver udsat for cyberkriminalitet.