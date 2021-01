1,2 millioner dollars, hvilket svarer til omtrent 7,3 millioner danske kroner.

Det er, hvad OnlyFans-kendissen Belle Delphine tjener om måneden på at dele letpåklædte billeder, videoer og amatørporno på den omdiskuterede og kontroversielle hjemmeside.

Det skriver Insider, som har set et screenshot af den 21-åriges lønseddel fra november.

Det var tilbage i juni, at Belle Delphine, der dengang blot havde en yderst populær Instagram-profil, annoncerede, at hun ville oprette sig på OnlyFans for at 'tjene kassen', som hun dengang formulerede det.



Og det må man altså sige, at hun har nu har formået at gøre.

Belle Delphine. Foto: Twitter Vis mere Belle Delphine. Foto: Twitter

OnlyFans er en omstridt platform, hvor man kan dele indhold og tjene penge på det. Indholdet er ofte af seksuel karakter såsom frække billeder og/eller amatørporno.

Selvom det først var juleaftensdag, at Belle Delphine delte sin første hardcore pornovideo på OnlyFans, så har hun længe været et kendt fænomen i den online-pornoverden.

Inden hun overhovedet oprettede sin profil på OnlyFans, blev hun bandlyst på Instagram, fordi hun benyttede sin profil til at sælge noget så bizart som glas fyldt med hendes brugte badevand.

Glas, som kostede 200 danske kroner, og som blev udsolgt på ingen tid.

Insider har kontaktet Belle Delphine for at høre mere ind til hendes karriere på OnlyFans, og hun udtaler, at hun har tænkt sig at 'malke sin pornokarriere på ubestemt tid', men hun advarer dog samtidig andre unge kvinder mod bare at oprette en profil og tro, at de kan gøre det samme som hende.

»Folk ser mig og min indtjening og tænker: 'Årh, hun gør det godt, hvilket betyder, at jeg også kan gøre det godt', men for hver eneste succesfulde kvinde man ser, så er der tusindvis, der arbejder hårdt, men som ingenting tjener.«