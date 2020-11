Det var en tydeligt bevæget Ole Kibsgaard, der tirsdag sagde farvel til sin gamle ven og Shu-bi-dua-kollega Michael Bundesen i DR-programmet 'Morgensang'.

Den 54-årige musiker har sammen med sangerinde Kaya Brüel overtaget DR's daglige morgenprogram fra Phillip Faber, og tirsdag morgen valgte de at hylde den nu afdøde Shu-bi-dua-frontmand med Shu-bi-dua-nummeret 'Stjernefart' med smukke linjer som 'På en natteravn, flyver du afsted, i galaksens favn, får du evig fred, for der er mer' mellem himmel og jord'.

I udsendelsen var det Kaya Brüel, der førte ordet, mens Ole Kibsgaard tavs spillede klaver ved siden af, og da B.T. onsdag har Ole Kibsgaard i telefonen, er han stadig ikke klar til at tale offentligt om savnet af sin gode ven.

Til gengæld kan Ole Kibsgaard glæde sig over den lange række af kommentarer, der efterfølgende er dukket op på DR's Facebook fra seere, der blev rørt over deres sang.

Michael Bundesen. Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Michael Bundesen. Foto: Martin Sylvest Andersen

»Wauuu, smukt. Jeg fik helt kuldegysninger. Tak for sangen,« skriver en Anne Marie Hjulmand Pedersen.

»Jeg bukker mig i støvet for dig Ole. Det er helt utroligt, at du kunne gennemføre uden at bryde sammen. Kæmpe respekt,« lyder det videre fra en Louise Schyberg Aller.

»Pyyyhh, den rev godt i øjenkrigen. Smukt fremført. Kunne lige frem høre ham synge med mellem himmel og jord,« skriver Tina Veng Christensen.

»Wow... jeg får gåsehud og tårerne kommer frem. Tak til jer og tak til Bundesen,« skriver Inger-Margrethe Moesby Sørensen, og sådan bliver det ved i kommentarfeltet.

Michael Bundesen, der var med til at starte Shu-bi-dua i begyndelsen af 1970'erne, sov søndag stille ind hos sine nærmeste efter kort tids kræftforløb. Han blev 71 år.

Ole Kibsgaard kom med i Shu-bi-dua i 1998 som erstatning for Michael Hardinger. Han underviste dengang på Rytmisk Musikkonservatorium og blev samme år landskendt for sin medvirken i en række nye 'Kaj & Andrea'-programmer.

»Jeg er heldigvis ikke hyret til at være Povl Kjøller, ligesom jeg heller ikke skal lege Michael Hardinger i Shu-bi-dua. Jeg blev ringet op i november og fik tilsendt 18 CD'er, så jeg kunne øve mig på de mange numre inden koncerterne. Det er altså pudsigt at tænke på, at jeg som barn også spillede med på Shu-bi-dua sangene,« sagde Ole Kibsgaard i 1998 til B.T..

Se Ole Kibsgaard og Kaya Brüels udgave af 'Stjernefart' herunder: