Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lider den russiske præsident Putin af kræft? Og hvor slemt er det i så fald?

Det har der igennem længere tid været spekuleret over. Nu mener en russisk forsker at vide, at den russiske præsident både er hårdt ramt af kræft samt har et tidligt stadie af Parkinsons.

»Det er tydeligt, at han har problemer med bevægelser – med benene – som mange seere har lagt mærke til,« siger den russiske historiker og politiske analytiker Valery Solovey i et interview med den ukrainske YouTube-kanal Odesa Film Studio ifølge Daily Mail.

Rygterne om Putins sygdom har varet længe. Blandt andet grundet hans opsvulmede ansigt, og at han flere er gange er blevet set holde krampagtigt fast i et bord, når han har siddet ved møder.

Putin har måske ikke lang tid tilbage, lyder det fra en russisk historiker. Foto: - Vis mere Putin har måske ikke lang tid tilbage, lyder det fra en russisk historiker. Foto: -

Dertil kommer, at en rapport fra Proekt, en sammenslutning af graverjournalister, tidligere har vist, at Putin har 'besøgt kræftlæger 35 gange', og at han skulle lide af skjoldbruskkirtelkræft, har The Telegraph berettet.

Ifølge Solovey er Putins situation dog nu forværret, hvilket ifølge den russiske historiker er årsagen til, at offentligheden så sjældent ser Putin.

Putins kræft skulle angiveligt have spredt sig og være mere alvorlig, og den medicin, han har fået, har givet ham tegn på tidligere stadier af Parkinson.

»Han har ret alvorligt medicinske problemer,« siger Solovey, der beretter, at Putin er afhængig af medicin og læger, der kommer fra udlandet.

Putin, der her ses den 19. december, har blandt andet fået et rundere ansigt. Foto: SERGEY KARPUHINSPUTNIK/KREMLIN P Vis mere Putin, der her ses den 19. december, har blandt andet fået et rundere ansigt. Foto: SERGEY KARPUHINSPUTNIK/KREMLIN P

Valery Solovey har tidligere været omdiskuteret, da han flere gange har lækket oplysninger tæt på toppen i Kreml – og flere gange har de været rigtige.

Dog undrer det mange, at han ikke er blevet sanktioneret af den russiske top, da kritikere ofte har for vane at komme til skade eller bliver forgiftet.

Selv har han ifølge det internationale center for antirussisk propaganda Iccrp fortalt, at der er en meget indflydelsesrig organisation, der vogter over ham og holder ham skadefri.

Den russiske regering har dog flere gange afvist, at præsidenten er dødssyg.

Putin har angiveligt været syg gennem længere tid. Foto: SPUTNIK Vis mere Putin har angiveligt været syg gennem længere tid. Foto: SPUTNIK

Solovey mener dog, at Putin nu ikke har langt igen, og at han formentlig vil gå ind i sit sidste år som topleder. Og han er ikke den eneste.

Tidligere har den tidligere chef for den hemmelige britiske efterretningstjeneste MI6, Richard Dearlove, udtalt, at Putin er så syg, at hans dage er talte.

»Jeg tror, at han vil være væk inden 2023 – formentlig til et sanatorie, hvorfra han ikke vil komme ud igen som lederen af Rusland,« siger han i Daily Mail.

Også den Oscar-vindende filminstruktør Oliver Stone, der tidligere har lavet en dokumentar om Putin, har fortalt, at præsidenten har haft kræft.

Hvis Putin går af, så vil han formentlig – ifølge Solovey – overdrage magten til den nuværende landbrugsminister, 45-årige Dmitry Patrushev, der er søn af Putins loyale top sikkerhedsmand, Nikolai Patrushev på 71 år, som menes at være en af hovedarkitekterne bag krigen i Ukraine.