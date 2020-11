Nogle har skeletter, som de håber aldrig nogensinde forlader skabet. Ghislaine Maxwell har forseglede retsdokumenter. Hundredvis af dem.

For nylig blev 418 af dem offentliggjort. Og netop nu er det lykkedes et insisterende amerikansk medie at få endnu flere frem i dagens lys. Med dokumenterne følger nye beskyldninger mod Jeffrey Epsteins mangeårige kompagnon.

»Hun var meget ivrig med at fotografere,« lyder det blandt andet fra et vidne i dokumenterne.

»Jeg så billeder af topløse piger, ja, det gjorde jeg.«

Kun den ene af de to mistænkte i den omfattende sag kan blive dømt. Jeffrey Epstein blev i 2019 fundet død i sin fængselscelle.

Nøjagtig som de tidligere retsdokumenter stammer de nu offentliggjorte af slagsen fra sagen mellem Ghislaine Maxwell og det påståede offer Virginia Giuffre i 2016. Her havde sidstnævnte sagsøgt førstnævnte for injurier.

Dette, fordi Ghislaine Maxwell igen og igen havde kaldt Virginia Giuffre for »en løgner«, efter hun var stået frem med sin beretning om påståede seksuelle overgreb begået af nu afdøde Jeffrey Epstein og hans kvindelige sidestykke.

Hvem er Ghislaine Maxwell? Ghislaine Maxwell blev født 25. december 1961.

Maxwell voksede op i London, hvor hun blev en kendt jetsetter og desuden blev uddannet fra Oxford University.

Maxwell er datter af den afdøde britiske mediemogul Robert. Maxwell har både britisk og amerikansk statsborgerskab.

Maxwell er tidligere kæreste og langvarig partner med den afdøde amerikanske milliardær Jeffrey Epstein.

Maxwell har igennem mange år været ven med den britiske prins Andrew. Hun skal have introduceret ham til Jeffrey Epstein, hvorefter de to blev venner.

Maxwell vil i juli 2021 blive fremstillet ved retten i New York, tiltalt for at have assisteret, faciliteret og bidraget til Epsteins misbrug af mindreårige piger heriblandt ved at hjælpe Epstein med at rekruttere, groome og i sidste ende misbruge ofre, som Maxwell og Epstein begge vidste var under 18 år.

Maxwell nægter sig skyldig.

I forbindelse med sagen afgav adskillige personer vidneforklaringer. Heriblandt Ghislaine Maxwell. Det var hendes ord, der blev skriblet ned på de 418 føromtalte sider.

På nogle af disse sider bliver der henvist til en person kaldet Doe 1 og dennes beskyldninger mod den britiske rigmandsdatter. Hvem denne mystiske Doe 1 var, har vi nu fået svar på.

Anklageren i New York peger på et gammelt billede af parret, da han i juli taler om sagen for pressen i forbindelse med anholdelsen af Maxwell.

John Alessi er hans navn i dokumenterne. Han kaldes også Juan Alessi.

Han var i årtier Jeffrey Epsteins butler og husholderske i rigmandens Palm Beach-hjem. Et job, der gav ham særligt godt kendskab til Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwells foretagende.

I 2016-dokumenterne fortæller han, at Ghislaine Maxwell ofte tog billeder af de unge piger.

»Hun havde det her højteknologiske kamera. Hun tog konstant billeder,« lyder det i dokumenterne.

Hvem var Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein blev født 20. januar 1953.

Epstein voksede op i Brooklyn i New York i en arbejderklassefamilie og arbejdede blandt andet som lærer, før han med forfalskede papirer i hånden søgte mod Wall Steet.

Epstein blev første gang omtalt som milliardær i medierne i 2001.

Epstein var venner med prominente navne som Donald Trump, prins Andrew og Woody Allen.

Epstein blev i 2008 dømt for at have at opfordre en mindreårig til prostitution. Han fik 13 måneders ubetinget fængsel.

Epstein blev 6. juli 2019 anholdt og sigtet for blandt andet menneskehandel med mindreårige piger.

Eptein blev 10. august 2019 fundet død i sin fængselscelle i New York.

»Når pigerne kom til huset – mest europæere, men også nogle amerikanere – tog de deres toppe af. De gik ud i solen og i poolen,« lyder det, og det var angiveligt også her, Ghislaine Maxwell skulle have fotograferet dem.

I vidneudsagnet bliver det otte gange nævnt, at hun gemte billeder i fotoalbummer på sit værelse.

»Nogle gange så jeg albummerne, og der var billeder af piger i poolen,« gentager John Alessi i sit vidneudsagn, som altså har været hemmeligholdt indtil nu.

Men nu er mediet Miami Herald i stedet lykkes med at få dokumenterne frem i offentlighedens lys.

Det var her, i Jeffrey Epsteins eksklusive Palm Beach-bolig, John Alessi i årevis stod for husholdningen.

I forlængelse af Ghislaine Maxwells anholdelse i juli er mediet gået den omfattende sag om hende og Jeffrey Epsteins formodede menneskehandel, seksuelle misbrug og pædofili efter i sømmene.

Og efter længere tids kamp formåede mediet i forrige uge at overbevise en dommer om at frigive vidneberetningen fra John Alessi.

Det er endnu uvist, om den vil blive brugt i sagen mod Maxwell, der er tiltalt for sin rolle i den omfattende sag.

Retssagen er berammet til at starte i juli næste år, og meget tyder på, at John Alessi glæder sig til, at den er overstået. For som han sagde i 2016:

»Jeg vil have sagen ud af mit liv. Jeg er træt af, den konstant vender tilbage til mig. Jeg vil bare gerne være i fred.«