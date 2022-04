Hun var blot en 20-årig kvinde, der boede i Sydafrika og drømte om at blive model, da hun mødte en smuk amerikansk kvinde, der tilbød hende hjælp til at komme til USA og forfølge drømmen.

Men drømmen blev til et rædselsfuldt mareridt for Juliette Bryant. I USA endte den unge kvinde i kløerne på sexforbryderen Jeffrey Epstein, hvor hun efter eget udsagn blev voldtaget op til tre gange om dagen.

Det fortæller Bryant ifølge Daily Mail i den nye dokumentar ‘House of Maxwel’, der har premiere på BBC Two på mandag.

I dokumentaren, der har fokus på den afdøde Jeffrey Epsteins sexmisbrug af unge kvinder – og herunder hvordan den britiske jetsetter Ghislaine Maxwell havde del i det – har Juliette Bryant for første gang valgt at stå frem og fortælle sin historie. Og den er gruopvækkende.

Jeffrey Epstein. Foto: HO Vis mere Jeffrey Epstein. Foto: HO

Det var i 2002, at Juliette Bryant mødte den smukke amerikanske kvinde, hvis identitet ikke er opgivet. Kvinden påstod, at hun havde en ven, der havde kontakter til undertøjsfirmaet Victoria's Secret.

Bryant tog med på et hotelværelse for at møde personen, der viste sig at være Epstein. Han fortalte, at hun havde en fantastisk figur og tilbød at tage hende med til New York og betale hendes billet, så hun kunne påbegynde en modelkarriere.

Men sådan gik det ikke. I stedet gik turen til Epsteins private ø i Caribien, hvor den unge kvinde troede, at modeloptagelserne ville foregå. Men i stedet begyndte mareridtet.

Allerede fra første færd fandt hun stedet mærkværdigt.

Epstein victim reveals his grooming operation was like a 'factory' https://t.co/K205BHwYDI — Daily Mail Online (@MailOnline) April 1, 2022

»Han (Epstein, red.) havde en masse mærkelige ting i sit hus. Der var billeder af nøgne piger allesteder, og der var en masse billeder af Ghislaine, der var nøgen,« fortæller Bryant, der også bemærkede en mærkelig skulptør af en nøgen kvinder, der så ud til at blive voldtaget af en hvalros.

En dag blev hun inviteret til at se en film med Epstein og en anden ung kvinde, da den anden kvinde til hendes store frygt pludselig begyndte at indgå i en sexagt med Epstein.

Bryant blev så rædselsslagen, at hun grædende løb ud af rummet. Men hun kunne ikke komme væk fra øen. Hun havde ingen penge, og ingen telefon, og hun fandt ud af, at hun var 'fanget'.

Derefter blev Bryant ifølge sin fortælling en af de piger, der skulle servicere Epstein seksuelt. Ifølge Bryant var det Ghislaine Maxwell, der ledede de unge kvinder.

Epsteins ø Litte St. James, hvor han havde flere huse, og hvor flere af ofrene har fortalt, at overgrebene fandt sted. Foto: MARCO BELLO Vis mere Epsteins ø Litte St. James, hvor han havde flere huse, og hvor flere af ofrene har fortalt, at overgrebene fandt sted. Foto: MARCO BELLO

Maxwell blev i december dømt for havde været i ledtog med Jeffery Epstein, som flere vidner har omtalt som værende hendes kæreste. Blandt andet blev Maxwell kendt skyldig i at medvirke til sextrafficking af mindreårige.

Ifølge Bryant fortalte Maxwell de unge piger, hvornår de skulle gå op til Epsteins soveværelse.

»Du kunne ikke sige nej, det var ikke en mulighed,« siger Bryant, der beskriver rummet som 'helt sort og iskoldt'. Hun fortæller, at hun 'tjekkede ud af sin krop', mens de seksuelle overgreb fandt sted, og at hun lod ham gøre, hvad han ville.

»Jeg forsøgte at flygte i mit hoved, jeg forsøgte at lade som om, at det ikke skete. De ting, der skete der, skræmte mig så dybt, at jeg ikke engang kan tale om dem,« siger hun og tilføjer, at hun fik fornemmelsen af, at Epstein tændte på en kvinde, der var bange.

Epstein og Maxwell. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT Vis mere Epstein og Maxwell. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT

Bryant fik siden lov tik at tage hjem, men blev truet af Epstein til at holde mund om sine oplevelser. Hun kom tilbage til øen flere gange i en periode på to år.

Jeffrey Epstein kom allerede i 00erne i politiets søgelys efter anklager om sexovergreb på mindreårige. Han slap dog med en overraskende mild dom på kun 18 måneders fængsel i 2008.

Der blev siden sat fornyet fokus på anklagerne, og Epstein blev anholdt i juli 2019. Han blev fundet død en måned senere i sin fængselscelle i New York. Den officielle dødsårsag lød på selvmord.

Dokumentaren 'House of Maxwell' bliver vist på mandag klokken 21 britisk tid på BBC Two.