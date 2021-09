9,9 milliarder kroner. Så meget tjente Danmarks rigeste familie på deres legetøjsimperium LEGO i 2020. Men vejen til succes var ikke en leg uden bump for familien Kirk Kristiansen.

Flere brande på legetøjsfabrikken, en frygtelig dødsulykke og store skænderier om arven er blandt de udfordringer, som familien har været igennem.

»Op gennem 80erne havde vi jævnligt opgør, hvor jeg var nødt til at tale med store bogstaver: ‘Nu er det altså mig, der bestemmer, og du kære far, skal lade være med at gå rundt og snakke med den og den bag min ryg!«

Sådan fortæller LEGO-ejer Kjeld Kirk Kristiansen om forholdet til sin far, Godtfred Kirk Christiansen, i den nye bog ‘Et liv med LEGO – en slægtshistorie’ om den hæderkronede danske virksomhed, som i knap et århundrede har huseret på Billund-egnen.

Det var et bittert brud for alle parter, og der gik over 20 år, inden de fire brødre igen fik et nogenlunde tåleligt forhold Kjeld Kirk Kristiansen om balladen mellem hans far og dennes brødre

»Det betød også, desværre, at vi ikke sås så meget privat, for vi kom altid op at skændes, og det var selvfølgelig noget, som påvirkede Camilla (Kjeld Kirk Kristiansens kone, red.) og min mor, ligesom børnene ikke kunne undgå at lægge mærke til det,« fortsætter Kjeld Kirk Kristiansen i bogen, som er skrevet af Jens Andersen.

Den ellers så pressesky familie har valgt selv at medvirke i borgen, selvom Kjeld Kirk Kristiansen, hans kone Camilla og parrets tre nu voksne børn, Sofie, Thomas og Agnete er kendt for helst ikke at tale om deres privatliv.

Det var LEGO-grundlægger, den stærkt troende Ole Kirk Christiansen, der bragte familien, der dengang stavede sit efternavn med C, til Billund i 1916.

Det var også her, at han knap to årtier senere – efter svingende succes som tømrer – fik 'et syn' om en stor fabrik ‘hvor travle mennesker ilede ud og ind’. Et syn, som han efterfølgende var sikker på, var den LEGO-fabrik, som han siden så blomstre op.

Tre generationer. Øverst Ole Kirk Christiansen, i midten Godtfred Kirk Christiansen, og nederst Kjeld Kirk Kristiansen. Billedet blev taget på Godtfreds 60-års fødselsdag. Vis mere Tre generationer. Øverst Ole Kirk Christiansen, i midten Godtfred Kirk Christiansen, og nederst Kjeld Kirk Kristiansen. Billedet blev taget på Godtfreds 60-års fødselsdag.

Mens mange danskere nok ved, at LEGO er en sammentrækning af navnet ‘Leg godt’, så kender de færreste nok historien bag LEGO.

At det nærmest var ved et tilfælde, at den konkurstruede Ole Kirk Christiansen kastede sig ud i en legetøjsproduktion, at han gentagne gange kæmpede med ødelæggende brande, og at han generelt var den mest risikovillige af de indtil videre tre ejere, der også var direktører.

Ole Kirk Kristiansen fik fire sønner og en datter, og det var hans tredje søn – Godtfred Kirk Christiansen – der endte med at overtage direktørposten.

Men det var ikke uden gnidninger. Da livsværket i 1960 for fjerde gang blev ramt af en ødelæggende brand, der ødelagde afdelingen, hvor man producerede trælegetøj, besluttede Godtfred Kirk Christiansen, at han fremover kun ville satse på plastiklegetøj.

Kjeld Kirk Kristiansen elskede at lege med LEGO som lille og blev tit brugt som 'forsøgskanin' af sin far. Her ses han med Godtfred Kirk Christiansen i 1962. Foto: LEGO/ JPPolitikens Forlag Vis mere Kjeld Kirk Kristiansen elskede at lege med LEGO som lille og blev tit brugt som 'forsøgskanin' af sin far. Her ses han med Godtfred Kirk Christiansen i 1962. Foto: LEGO/ JPPolitikens Forlag

Det førte til en strid med hans lillebror, Gerhardt Kirk Christiansen, der var leder af træafdelingen. Godtfred Kirk Christiansen endte med at købe lillebroderen og derefter storebroderen Karl Georg ud af LEGO.

»Det var et bittert brud for alle parter, og der gik over 20 år, inden de fire brødre igen fik et nogenlunde tåleligt forhold. Men forenede, sådan som de var, da min farfar levede, det kan man ikke sige, de nogensinde blev igen,« fortæller Kjeld Kirk Kristiansen.

Op gennem 60erne havde LEGO kronede dage og ekspanderede voldsomt – til først Tyskland og siden til USA og det asiatiske marked.

LEGO var endda med til at få bygget den første lufthavn i Billund i 1964. Familien havde anskaffet sig et privatfly og var blevet træt af at lande på en græsmark, hvor legomedarbejdernes biler måtte stå opstillet med lys på om aftenen, så man kunne se landingsbanen.

Agnete Kirk Thinggaard er topdressurrytter og deler sin fars passion for heste. Hun har blandt andet redet flere af tophestene fra Kjeld Kirk Kristiansens stutteri. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Agnete Kirk Thinggaard er topdressurrytter og deler sin fars passion for heste. Hun har blandt andet redet flere af tophestene fra Kjeld Kirk Kristiansens stutteri. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Men i 1969 blev familien ramt af et tragisk dødsfald, da Kjeld Kirk Kristiansens tre år yngre søster, Hanne Kirk Christiansen, døde i en trafikulykke. 22-årige Kjeld Kirk Kristiansen var selv med på bagsædet, mens Hanne og hendes ven Jørgen sad foran.

Hans søster og vennen døde øjeblikkeligt, mens han selv blev kastet ud af bilen og brækkede et kraveben og fik kraniebrud, hvorefter han lå bevidstløs på hospitalet i en uge:

»Jeg husker kun svagt, at overlægen sad ved min seng og sagde, at jeg ikke havde min lillesøster mere. Da jeg var ved fuld bevidsthed, kom mine forældre og fortalte, at Hanne var blevet begravet,« fortæller Kjeld Kirk Kristiansen, der tilbragte en måned på hospitalet efter ulykken.

Ulykken tærede hårdt på hans hårdtarbejdende far, der bebrejdede sig selv alt muligt og blev i tvivl om LEGO og livet. Og langsomt begyndte Kjeld Kirk Kristiansen at blive kørt i stilling til at overtage familievirksomheden.

Legetøjsfabrikken LEGO begyndte egentlig med at producere trælegetøj – blandt andet træbiler og yoyo'er. Foto: Poul Petersen Vis mere Legetøjsfabrikken LEGO begyndte egentlig med at producere trælegetøj – blandt andet træbiler og yoyo'er. Foto: Poul Petersen

Kjeld Kirk Kristiansen blev direktør for LEGO i 1979.

Men selvom LEGO de følgende år red på en bølge af succes, tærede det på familien. Kjeld Kirk Kristiansen kæmpede med sin far og havde svært ved at bruge nok tid med sin egen familie, og hans børn fik et mere distanceret forhold til LEGO.

LEGO-ejerens travle liv tog en vending i 1993, da han blev alvorligt syg af blødende tarmbetændelse. Han flyttede til Scheelenborg på Nordfyn, som familien havde erhvervet sig nogle år forinden.

Her slappede han af, hørte masser af rockmusik fra 60erne, gik lange ture og talte med sine heste.

Thomas Kirk Kristiansen vidste længe ikke, hvad han skulle være. Han overvejede både at blive landmand og skolelærer, men endte med at blive familiens næste overhoved for LEGO og Kirkbi. Her ses han med sin far. Vis mere Thomas Kirk Kristiansen vidste længe ikke, hvad han skulle være. Han overvejede både at blive landmand og skolelærer, men endte med at blive familiens næste overhoved for LEGO og Kirkbi. Her ses han med sin far.

Det halve år på godset bragte ham ud i en eksistentiel krise, og han nåede frem til, at han ikke længere skulle være administrerende direktør. Samtidig begyndte LEGO at se en afmatning, og efter et rekordunderskud i 2003 smed Kjeld Kirk Kristiansen håndklædet i ringen.

I 2004 blev den efterhånden legendariske Jørgen Vig Knudstorp direktør. Og resten er erhvervshistorie.

Knudstorp formåede i de kommende 15 år at gøre LEGO til en verdensomspændende succes, og milliarderne rullede ind til ejerfamilien.

Kjeld Kirk Kristiansen er i dag 73 år. Vis mere Kjeld Kirk Kristiansen er i dag 73 år.

Samtidig begyndte Kjeld Kirk Kristiansens voksne børn at interessere sig mere for virksomheden.

De tre børn ejer i fællesskab med deres far hver en fjerdedel af de 75 procent af virksomheden, som er ejet af familiens holdingselskab Kirkbi. Resten er ejet af LEGO Fonden.

Og det virker til, at den fjerde generation har fået løst problemerne mere mindeligt end de forrige. De tre søskende er blevet enige om, at Thomas Kirk Kristiansen skal være den mest aktive ejer, og at han i 2023 skal overtage posten som bestyrelsesformand for Kirkbi, når deres far går af.

Bogen 'Et liv med LEGO - en slægtshistorie' er skrevet af Jens Andersen og udkom 16. september.