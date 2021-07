Jennifer Lopez er lykkelig.

Det fortæller hun i et interview med People, hvor hun for første gang udtaler sig efter genforeningen med skuespilleren Ben Affleck.

Her siger hun blandt andet, at hun »aldrig har haft det bedre«, end hun har det nu.

Interviewet skulle oprindeligt handle om udgivelsen af hendes nyeste sang, 'Cambia El Paso', men intervieweren kunne ikke dy sig fra at spørge om det, rigtig mange fans verden over har snakket om i den seneste tid.

FILE PHOTO: Ben Affleck gets a smile from girlfriend Jennifer Lopez during the Los Angeles Lakers San Antonio Spurs NBA Western Conference semifinal in Los Angeles May 11, 2003.

Det gad JLo ikke gå alt for meget ind i, men hun kunne garantere, at hun var et godt sted i sit liv. Ja, faktisk det bedste sted, hun har været nogensinde.

Det er ord, som de fleste fans over hele verden har ventet i spænding på de seneste måneder, efter hun og den 48-årige skuespiller Ben Affleck pludselig genfandt deres romance efter 17 år væk fra hinanden.

Det er ikke mange måneder siden, at Jennifer Lopez og den tidligere baseballstjerne Alex Rodriguez ophævede deres forlovelse. Parret skulle have været gift i 2020, men coronapandemien fik sat en stopper for det. I marts i år var det slut imellem dem.

Den nyopstående romance mellem Ben Affleck og Jennifer Lopez skulle ifølge Page Six angiveligt være startet ved, at Ben Affleck havde sendt kærlighedsbreve til Jennifer Lopez ad flere omgange.

US singer Jennifer Lopez performs during the inauguration of Joe Biden as the 46th US President on January 20, 2021, at the US Capitol in Washington, DC.

Det er 20 år siden, at Jennifer Lopez og Ben Affleck første gang blev et par, efter de havde mødt hinanden under indspilningen af filmen 'Gigli'.

Mediernes interesse i parret var enorm, og den tog kun til op til deres bryllup i 2003.

Dette blev dog udskudt, blot fire dage før det skulle have fundet sted, og de nåede da heller aldrig at gå op ad kirkegulvet, før det i 2004 blev meddelt, at det var forbi mellem de to.

Begge tog dog sidenhen revanche med andre partnere.

FILE PHOTO: 91st Academy Awards - Oscars Arrivals - Red Carpet - Hollywood, Los Angeles, California, U.S., February 24, 2019. Jennifer Lopez, wearing Tom Ford, and Alex Rodriguez.

Seks måneder efter bruddet blev Jennifer Lopez således gift med sangeren Marc Anthony.

Ikke længe efter blev Ben Affleck gift med skuespilleren Jennifer Garner, som han fik tre børn med.

Lopez' ægteskab sluttede i 2014, mens Affleck blev skilt i 2018.

Sidenhen har Jennifer Lopez som nævnt været forlovet med baseballspilleren Alex Rodriguez.