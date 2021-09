Søndag døde den kun 39-årige sangerinde Sarah Harding af kræft.

Hun er kendt fra den engelske popgruppe Girls Aloud, og nu reagerer resten af gruppen på den alt for tidlige død.

Sarah Hardings mor, Marie, skrev søndag på sin datters profil på Instagram, at hun med stor sorg kunne dele nyheden, at hendes datter er død.

'Mange af jer kender til Sarahs kamp mod kræft, og at hun kæmpede så stærkt fra diagnosen til sin sidste dag. Hun smuttede fredeligt væk i morges,' skrev hun.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Sarah Harding (@sarahnicoleharding)

I opslaget takker hun alle dem, der gennem årene har støttet Sarah, og påpeger, at hendes datter ikke ønsker at blive husket for sin kamp mod den frygtelige sygdom, men i stedet som stjerne.

Sarah Harding fik sit helt store gennembrud i 2002 som medlem af popgruppen Girls Aloud, der kom frem i tv-showet 'Popstars: The Rivals'. Udover Harding består popgruppen af Cheryl Cole, Nadine Coyle, Nicola Roberts og Kimberley Walsh. Fire kvinder, der i øjblikket er i stor sorg.

Efter Sarah Hardings mor meddelte nyheden på Instagram, har flere af sangerinderne reageret på sociale medier.

'Jeg er fuldstændig knust. Jeg kan ikke beskrive, hvordan jeg har det med denne her kvinde, og hvad hun betyder for mig. Jeg kender så mange, der føler sådan her. For nu sender jeg meget kærlighed til jer,' skriver Nadine Coyle på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Nadine Coyle (@nadinecoyle)

Også Nicola Roberts deler sin sorg ved at poste et foto af sig selv og Sarah.

'Jeg er knust, og jeg kan ikke acceptere, at denne her dag er kommet. Mit hjerte gør ondt, og jeg har tænkt på alt det, vi har været igennem. Der er så mange ting at sige, og det virkede egentlig for personligt at gøre det her, men så kom jeg i tanke om, at vi jo er flere, der er kede af det,' skriver Roberts i opslaget.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Nicola Maria Roberts (@lilcola)

Girls Aloud gik i opløsning i 2013 og nåede at bive nomineret til fem Brit Wards og vandt for 'Bedste single' i 2009 for 'The Promise'.