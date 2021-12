Om lidt over en måned fylder hun 18 år, men allerede nu er den norske prinsesse Ingrid Alexandra gået i skarp træning til at lære at takle det royale voksenliv.

Den unge prinsesse er det norske kronprinspars ældste barn og bliver derfor en dag selv kronprinsesse. Og det kan ses på kongehusets sociale medier.

Prinsesse Ingrid Alexandra har gennem flere år holdt taler og stillet op til interviews, og den seneste tid har hun flere gange været på besøg hos forsvaret. Senest i lørdags hvor hun iklædt millitærtøj fik lov at besøge det norske luftforsvars base i Bodø og prøve en tur i et F16-fly.

Ifølge kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen gør den unge prinsesse god figur.

Ingrid Alexandra bliver en dag dronning. Foto: NTB Vis mere Ingrid Alexandra bliver en dag dronning. Foto: NTB

»Det er en slags træning til en dag at blive kronprinsesse – og dernæst til at blive regerende dronning. Hun er nærmest i kronprinsessetræning lige nu,« siger han og uddeler ros til den 17-årige kongelige:

»Hun gør det rigtig godt faktisk, for hun er meget engageret, og hun er god til at holde taler og viser interesse for mange forskellige ting – fra bløde værdier til børn og unge, sociale spørgsmål og militæret.«

At de unge kongelige kommer mere i søgelyset er en udvikling, som ses i alle de europæiske kongehuse, forklarer Lars Hovbakke Sørensen.

Også i Danmark har man set lidt af den udvikling, da man de seneste år flere gange har hørt blandt andre prins Christian og prinsesse Isabella udtale sig til pressen.

Prinsesse Ingrid Alexandra med sin far, kronprins Haakon, og sin farfar kong Harald. Foto: Lise Aserud Vis mere Prinsesse Ingrid Alexandra med sin far, kronprins Haakon, og sin farfar kong Harald. Foto: Lise Aserud

»Det er en super spændende udvikling. Man hørte stort set aldrig kronprins Frederik sige noget officielt, inden han blev 18 år,« siger Lars Hovbakke Sørensen og tilføjer:

»Det udvikler sig i den retning, at i alle de europæiske kongehuse spiller de unge en større rolle, end man har set tidligere.«

Danskerne skal dog næppe gøre sig forhåbninger om at se prins Christian, der i oktober fyldte 16 år, stille op til ligeså meget de kommende år som prinsesse Ingrid Alexandra har gjort.

»I Danmark har vi en anden tradition, og her beskytter man de unge noget mere. I Danmark er der tradition for et mere skarpt skel, når de fylder 18 år. Derefter kommer de mere i pressens skudlinje,« siger han.

Og det er formentlig også det, der vil ske med prins Christian:

»Jeg tror, at man vil se mere til ham en gang i mellem, men det helt store gennembrud til officielle optrædener, vil ske, når han fylder 18 år og træder ind i statsrådet.«

Prins Christian begyndte i sommer på elitekostskolen Herlufsholm i Næstved, hvorfra han vil tage sin studentereksamen.