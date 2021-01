I vejkanten på en motorvej i Houston gjorde renovationsarbejdere i slutningen af november det gruopvækkende fund af en nøgen kvinde. Død.

Kvinden var den 26-årige influencer Alexis Sharkey, og hendes dødsfald har længe været et mysterium. Indtil nu.

En obduktion foretaget på Harris County Institute of Forensic Sciences viser nemlig, at hun blev dræbt ved kvælning.

Det skriver blandt andre E! News og People. Sidstnævnte har desuden talt med talsmand fra politiet i Houston John Cannon, der fortæller, at efterforskningen af sagen pågår.

»Der er fornuværende ikke foretaget nogen anholdelser eller rejst sigtelser i sagen,« siger han.

En nedslående melding for familien, der fortsat søger svar på de mange spørgsmål, tabet af deres nære har skabt.

Det var familien, der i sin tid selv slog alarm, da de ikke havde hørt fra Alexis Sharkey i 12 timer. Det lignende hende ikke, forklarede de, da de tyede til Facebook for at efterlyse hende.

»Vi er desperate. Hjælp os med at finde hende og bringe hende hjem,« skrev hendes mor, Stacey Robinault, 28. november.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Alexis Sharkey | Mentor (@alexissharkey)

To dage senere blev Alexis Sharkeys lig fundet. Blot kilometer fra sit hjem.

Allerede dér var familie og venner overbeviste om, at der måtte ligge en forbrydelse bag dødsfaldet..

Influencerens mor udtalte, at »hendes moderinstinkt fortalte hende, at datteren var blevet myrdet«. Hendes veninde var mere konkret. I et interview med KHOU11 udtalte Tanya Ricardo:

»Jeg mener… Man har bare smidt hende i siden af vejen, nøgen, som affald. Jeg … Jeg forstår det ikke.«

»Ingen slipper afsted med sådan noget. Ingen.«

Siden har der været stilhed fra influencerens nærmeste, der har bedt om ro til at sørge over tabet.

»Vær venlig at give os tid til at sørge over dette frygtelige tab for vores familie og for verden. Vi vil savne dig, elskede,« skrev hendes mor på Facebook den dag, hun blev fundet.