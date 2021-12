O.J. Simpson er ude af fængslet igen.

Den tidligere professionelle amerikanske fodboldspiller og skuespiller blev i 2008 dømt til 33 års fængsel, da han sammen med en gruppe bevæbnede mænd stormede et hotelværelse for at tage memorabilier tilbage, som han mente var blevet stjålet fra ham.

Først blev han prøveløsladt, men efter god opførsel er han nu en helt og aldeles fri mand. Og det er bestemt ikke noget, der huer Tanya Brown, søsteren til O.J. Simpsons dræbte ekskone, Nicole Brown Simpson. Et mord, som O.J. Simpson blev anklaget - og frikendt - for. Nicole Brown Simpsons ven, Ron Goldman, blev fundet dræbt sammen med hende.

»Han fortjener ikke en chance til. Og slet ikke i Hollywood,« siger Tanya Brown til TMZ og formoder dermed, at det er her, den 74-årige O.J. Simpson vil lede efter lykken.

Hun fortæller til mediet, at hun tror på, at de fleste fortjener en chance til, men dog ikke O.J. Simpson.

Han blev som bekendt frikendt i det, der formentlig er en af verdens mest omtalte retssager, men efterfølgende anlagde Ron Goldmans familie et civilt søgsmål mod O.J. Simpson.

Her tabte O.J. Simpson og blev dømt til at skulle betale 221 millioner kroner i erstatning til Ron Goldman og Nicole Brown Simpsons familier.

Det er blandt andet denne dom, der gør, at Tanya Brown i dag mener, at O.J. Simpson ikke fortjener at få en ny chance. Men også det faktum, at han, i hendes øjne, aldrig har angret, spiller en rolle.

Ifølge hende har O.J. Simpson ikke gjorde nogen indsats for at forbedre sig. Faktisk føler hun sig overbevist om, at O.J. Simpson ikke engang tror, at han har gjort noget galt.

Det er dette ego, der gør, at hun tror han vil sætte kursen mod Hollywood.

Men hun håber, at filmbyen vil afvise ham, præcis som den gjorde efter hans frikendelse ved retssagen i 1995. Hun frygter dog, at det modsatte vil ske, da Los Angeles og Hollywood i hendes øjne har et dårlig ry, når det kommer til at ære kvinder.

O.J. Simpson spillede blandt andet med i de tre populære 'Naked Gun'-film, der havde Leslie Nielsen i hovedrollen. Her spillede O.J. Simpson betjenten 'Nordberg'.

O.J. Simpson selv har ikke udtalt sig om sine planer, nu hvor han er en helt fri mand.

Siden sin prøveløsladelse i 2017, har han boet i Las Vegas, Nevada.