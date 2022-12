Lyt til artiklen

Det er ikke nogen hemmelighed, at den tidligere landsholdsspiller Nicklas Bendtner i mange år kæmpede med sin økonomi trods en vild millionhyre på grønsværen.

Men nu går det den rigtige vej. Og Bendtners konto er så polstret, at han ikke behøver at arbejde, hvis han ikke gider. Det fortæller han til B.T.’s podcast 'Det, vi taler om'.

Men den kendte fodboldspiller, der de senere år er blevet mindst ligeså kendt for sit liv uden for grønsværen som på, ønsker ikke at hvile på laurbærrene.

Det har han nemlig prøvet, efter han indstillede sin fodboldkarriere i 2021, og det har ikke været nogen succes.

»Det var kedeligt. Og det er også derfor, at jeg har startet nogle projekter, som er passionsprojekter. Og jeg føler mig meget heldig, at de projekter jeg kan lave – at hvis jeg taber nogle penge her og der, så vælter det ikke helt det store,« siger Bendtner.

Og det er lidt af en kontrast til det liv, han levede før. For selv om han siden sine helt unge år tjente en vild millionhyre på op mod 25 millioner kroner om året, så lykkes det ham at formøble pengene i sådan en grad – blandt andet ved at spille i stor stil på casinoer – at han på et tidspunkt var tæt på at gå fallit.

Det fortalte han i biografien 'Begge sider', der udkom i 2019.

»Når man ser tilbage på det nu, kan man jo godt se, at det er fuldstændig hul i hovedet,« fortalte han i bogen ifølge Ekstra Bladet.

Sidenhen er det dog lykkedes Bendtner at vende økonomien ved blandt andet at sælge et hus i Norge samt sin dyre lejlighed midt i København, hvilket for første gang har gjort fodboldspilleren helt gældfri.

Derfor er der heller ingen grund til bekymring for hans økonomi længere, bedyrer han i 'Det, vi taler om':

»Jeg kunne godt bare lade være med at arbejde. Lad mig sige det på den måde,« siger 34-årige Bendtner og tilføjer:

»Jeg havde været lidt ked af, hvis jeg havde siddet i en situation nu, hvor jeg skulle tænke meget over, hvilke job, jeg tog, og hvad det gav af betaling, fordi jeg havde brugt stort set alt, hvad jeg havde, da jeg var ung.«

Helt let har livet dog alligevel ikke været på det seneste. For efter, at han i 2021 indstillede fodboldkarrieren, har han haft svært ved at finde sin rette hylde i livet:

»For mig var fodbold stort set hele min identitet, og man tjener rigtig mange penge som ung. Når du så træder væk fra fodbold, så vil der naturligvis være et tomrum, hvor det er svært at fylde det ud, som du har fået fra fodbolden«, siger han og tilføjer, at det er årsagen til, at han har forsøgt sig med så mange forskellige ting.

Han har blandt andet lavet smykker, og i 2019 åbnede han et vin- og champagne firma. Det har han dog siden droppet:

»Jeg har samlet vin, siden jeg var 18 år – en stor portion – men det at køre et vinfirma var lige for hårdt i forhold til det, jeg troede, det ville være,« siger Bendtner, der nu har kastet sig over noget andet:

Han er blevet tv-vært på nogle nye programmer, der hedder 'Nicklas Pranker', som streamingtjenesten Amazon har lanceret i forbindelse med sin opstart i Danmark. Der er i første omgang produceret seks programmer, hvor man ser Nicklas Bendtner tage gas på nogle forskellige kendte folk.