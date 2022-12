Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han var mange steder i offentligheden måske mest kendt for at være sin kulørte bror, Erik Damgaards, lillebror. Men Preben Damgaard, der for nylig er gået bort, var også meget andet.

Mange så ham som en it-pioner, en dygtig forretningsmand og et ordentligt menneske. Selv mente han, at succesen havde ændret ham meget lidt.

'Jeg oplevede Preben som en meget dygtig og ordentlig mand, der også var humoristisk og ydmyg ifht. sin store succes, der blev grundlagt i Damgaard Data og Navision. Han hjalp med sin erfaring og kompetence mange iværksættere med at komme godt i gang, og jeg havde stor glæde af de stunder og samtaler, vi havde sammen. Mine tanker går til hans familie, der mister ham alt for tidligt.'

Sådan lyder det fra erhvervsmanden og Saxo Bank-stifteren Lars Seier Christensen, der i et opslag på Facebook mandag har udtrykt sin sorg over Preben Damgaard.

Preben Damgaard var en dansk erhvervsleder og grundlægger af Damgaard Data. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Preben Damgaard var en dansk erhvervsleder og grundlægger af Damgaard Data. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Den vellidte erhvervsmand er gået bort efter kort tids sygdom, oplyste hans bror Erik Damgaard på det sociale medie LinkedIn søndag aften. Han blev kun 59 år.

Lars Seier Christensen kendte blandt andet Preben Damgaard fra Saxo Bank, hvor Preben Damgaard havde siddet i bestyrelsen.

Det var i 1980erne, at Preben Damgaard sendte sig selv og sin storebror ud på deres livs erhvervseventyr, da han tog en af sit livs måske klogeste beslutninger.

De to brødre, der var vokset op i et gult rækkehus på Solbærvænget i københavnerforstaden Bagsværd med en far, der var forsikringsagent, og en mor, der var bogholder, havde sammen valgt at starte et it-firma i forældrenes kæder.

Preben og Erik Damgaard i deres yngre dage. Foto: MORTEN JUHL Vis mere Preben og Erik Damgaard i deres yngre dage. Foto: MORTEN JUHL

Erik Damgaard, der studerede til maskiningeniør på DTU, havde kort forinden været i USA, og der havde han stiftet bekendtskab med it.

Preben Damgaard var kun 20 år, da de startede virksomheden Damgaard Data i begyndelsen af 1980erne. Den tog for alvor fart i 1983-1985.

I samme periode havde Preben Damgaard netop færdiggjort sin bachelor fra CBS. Han stod og skulle træffe valget mellem, om han ville læse cand.merc. eller tage en HD, så kan kunne arbejde med Damgaard Data om dagen. Han valgte det sidste. Og det er en af de ting, som han har kaldt en klog beslutning:

»Set i bagspejlet var det nok klogt, at jeg valgte at følge min intuition og mit hjerte, nemlig at satse på iværksætteriet og samarbejdet med min bror, da det skulle vise sig at blive vores livs hidtil største iværksættersucces,« udtalte han i 2022 et interview med Finans.

Preben Damgaard var mindre kendt end sin kendte bror. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Preben Damgaard var mindre kendt end sin kendte bror. Foto: Niels Ahlmann Olesen

For med storebror Erik som den tekniske hjerne og med Preben som forretningsmanden og økonomen begyndte de to brødre på en opsigtsvækkende rejse, der endte som en kæmpe erhvervssucces.

I første omgang var det en succes for brødrene, at de kunne tjene nok til at købe en rød Toyota Corolla Twin Cam. Men de havde ramt it-markedet i så gylden en tid, at succesen snart blev meget større.

Damgaard Data voksede, de fusionerede med Navision Software og blev til Navision A/S, og i 2002 blev selskabet solgt til Microsoft, hvilket med et gjorde de to brødre til milliardærer og nogle af Danmark rigeste.

Og mens Erik Damgaard hurtigt blev en del af den såkaldte milliardærklub og den kulørte presse og endte med at miste det meste af sin formue på dårlige investeringer, så havde Preben Damgaard en mere fornuftig tilgang.

Han begyndte at gå på jagt med det etablerede Erhvervsdanmark, som dengang talte Peter Zobel og Christian Kjær, ligesom han også knyttede forbindelser til Kongehuset, da han fandt et job i Navision til kronprins Frederiks daværende forlovede, Mary Donaldson, da hun flyttede til Danmark i 2002, har Berlingske beskrevet.

Preben Damgaard blev derefter en del af et eksklusivt kontorfællesskab på Sankt Annæ Plads i København, ligesom hans privatliv også blev opgraderet med en villa i det luksuriøse Dronninggård-kvarter i Holte.

Selv fortalte han dog i interviewet med Finans, at han trods successen ikke mente, at han havde ændret sig meget, siden han som ung startede Damgaard Data.

Siden fik Preben Damgaard markeret sig som en dygtig iværksætter, der blandt andet var med til en række startups som Dixa, Templafy og Proactive – ligesom han blev bestyrelsesformand for blandt andet Too Good To Go og konsulenthuset 7N.

Preben Damgaard er gået bort, har hans storebror Erik Damgaard oplyst. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Preben Damgaard er gået bort, har hans storebror Erik Damgaard oplyst. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Erik Damgaard har i et interview fortalt, at han var misunderlig over, at hans lillebror havde passet bedre på sine penge, end han selv havde gjort.

»Men jeg må også bare sige, at det er mit temperament at være udadvendt, sprudlende og kaste mig ud i ting som en ægte iværksætter. Der er Preben mere velovervejet, der ofte ser farerne frem for mulighederne. Det er nok derfor, vi var sådan et godt team i Damgaard Data,« forklarede Erik Damgaard til Børsen i marts.

I opslaget på LinkedIn søndag begræder han tabet af sin bror, som han kalder for 'den bedste ægtemand og far, som nogen familie kan ønske sig'.

'Som brødre var vi aldrig i tvivl om hverken hinandens loyalitet, eller at råd altid var ærlige og velmente. Jeg er usigelig stolt over, hvad min bror opnåede i sit alt for korte liv, og jeg er glad for, at han og jeg fik nogle gode år og store oplevelser sammen. Jeg vil for altid mindes Preben og min tid sammen med ham med stor taknemmelighed. Ære være min bror Prebens minde.'

Preben Damgaard efterlader sig sin kone Charlotte samt parrets fire børn.