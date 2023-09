2,3 millioner fulgte med på YouTube-siden '8 passengers', hvor influenceren Ruby Franke og hendes mand delte ud af deres liv med seks børn.

Kanalen fokuserede på børnenes opdragelse og disciplin, og forældrene har flere gange modtaget kritik for deres strikse tilgang til forældreskabet.

Men nu tyder alt på, at det har stået meget værre til end som så. Onsdag blev Ruby Franke anholdt, mistænkt for at have mishandlet flere af sine børn.

Det skriver Sky News.

Sagen rullede, da hendes 12-årige søn tog flugten ud af et vindue. Hos naboerne bad han om mad og vand, lyder det ifølge retsdokumenter fra Santa Claras afdeling for offentlig sikkerhed.

Naboerne opdagede gaffatape om drengens ankler og håndled, hvilket straks fik dem til at kontakte politiet.

Dermed fik de også en længerevarende mistanke bekræftet.

To af naboerne har tidligere kontaktet myndighederne for at gøre opmærksom på, at noget var ravruskende galt i Franke-husholdningen.

»Alle ånder lettet op, for vi troede, at de ville komme ud af huset med ligposer,« fortæller en ikke navngiven nabo til Sky News.

Naboerne mener blandt andet, at forældrene som straf har undladt at give børnene mad – en 'metode' som også har været delt på YouTube-kanalen.

Den mandlige nabo fortæller også, at Ruby Franke ofte ville forlade hjemmet og børnene i flere uger, når hendes mand ikke var hjemme.

»Jeg kan huske, at hun tog julen fra dem et år. Hun sagde ting som 'de omvender sig ikke korrekt', hvilket er et mormonudtryk for 'de synder'. Det var fuldstændig vanvittigt.«

Både Ruby Franke og hendes mand er en del af mormorkirken og bor i Utah, hvor kirken har hovedsæde.

Da politiet kom til familiens husstand, opdagede de også, at familiens tiårige datter var underernæret, og hun blev bragt til hospitalet.

Torsdag blev Ruby Franke nægtet kaution med henvisning til den tilstand, de to børn blev fundet i.

Også Ruby Frankes søster, Bonnie Hoellein, har udtalt sig. Det skete i en YouTube-video, som siden er blevet slettet.

Her fortæller hun, at den øvrige familie har forsøgt at gøre, hvad de kunne for at hjælpe børnene, men hun siger dog samtidig, at de ikke havde set dette komme.

»Jeg ved, at der vil blive taget hånd om dem. Jeg ved, at børnene bliver okay, og at vores familie bliver okay.«

Børnene er nu i myndighedernes varetægt.