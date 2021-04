Da Aviaja mistede sin mand, var det vigtigt, at alt andet blev ved at være normalt. Men da veninden Karin en dag ringede med en god idé til et nyt arbejdsliv, blev det tydeligt for Aviaja, at hun skulle i gang med at sætte et positivt aftryk på verden.

En dag tilbage i vinteren 2017 blev Aviaja Riemann-Andersen ringet op af sin gode veninde Karin. Karin fortalte Aviaja, at hun via sit arbejde som forsker havde fundet et spændende projekt, som hun ønskede at gøre en virksomhed ud af. Og hun ville have Aviaja med.

BLÅ BOG Aviaja Riemann-Andersen, 46 år

Tidligere direktør i L'Oréal og stifter af virksomheden Agrain sammen med Karin Beukel (th.), 44 år og COO i Agrain og moderselskabet, Circular Food Technology

»Jeg havde faktisk mit drømmejob hos L'Oréal på daværende tidspunkt. Jeg elskede min kollegaer og glamouren, og den faste løncheck gav mig en økonomisk tryghed. Men da Karin kom og foreslog mig, at vi skulle kaste os ud i at starte en virksomhed sammen, kunne jeg straks mærke, at det bare var det helt rigtige. På det tidspunkt stod jeg i en personlig situation, hvor jeg havde brug for en forandring, og jeg var så privilegeret, at jeg havde muligheden for at gøre det,« fortæller Aviaja Riemann-Andersen.

Aviaja havde en direktørstilling hos L’Oréal, som hun besluttede sig for at sige op til fordel for projektet med Karin. Aviajas personlige situation havde forandret sig nogle år forinden, hvor hendes mand var død af en hjerneblødning, og efterfølgende havde hun forsøgt at holde sammen på familielivet med sine to døtre ved at fortsætte med at gøre, præcis som de plejede.

»Efter han fik fred, var det i begyndelsen meget vigtigt for mig, at alting skulle forsætte med at være, som det plejede. Mine børn skulle have det liv, de var vant til, og jeg skulle arbejde, som jeg plejede at gøre,« forklarer hun.

På trods af Aviajas forsøg på at leve videre på helt samme måde ændrede noget inde i hende sig alligevel. Med tiden blev det tydeligt for hende, at hun ikke kunne fortsætte i samme rille.

»Som tiden gik, blev der en kløft mellem mit professionelle liv, der krævede mange rejser, og dér, hvor jeg var som menneske. Til sidst følte jeg mig som en maskine, og når jeg kiggede mig i spejlet, kunne jeg næsten ikke genkende mig selv. Jeg kunne se et omrids af et menneske, men jeg kunne ikke mærke mig selv i det. Livet er så flygtigt og kan forsvinde så nemt. Det så jeg med mine pigers far.«

»Jeg kunne godt tænke mig, når jeg engang skal herfra, at have sat et positivt aftryk og gjort en forskel. Jeg vil gerne bruge det privilegium, jeg har fået ved at være født ind i den her del af verden og med alle de muligheder, der har hørt med, som gratis uddannelse og nogle forældre, der har kunnet give mig de bedste forudsætninger for succes. Det vil jeg gerne bruge til at give noget videre.«

Et firma med et formål

Projektet med Karin blev til Agrain. Agrain blev etableret med et ønske om at gøre en forskel i verden. I Karins forskningsprojekt havde hun fundet ud af, at man med restproduktet fra ølbrygning stod med en enormt stor og uudnyttet ressource. Der brygges over 200 milliarder liter øl om året, og ved ølbrygning anvender man kun sukkerstoffet fra kornet. Det, der er tilbage, kaldes mask, og ølbrygningen efterlader over 40 millioner ton mask om året.

»Der er masser af næring tilbage i de her korn, og det bliver blot kasseret eller i bedste fald brugt til dyrefoder. Når vi regnede på det, fandt vi ud af, vi kunne dække ti procent af det fødevareunderskud, WHO har meldt, at der vil være i perioden 2025-2027. Når man har sådan en viden, kan man ikke sidde på hænderne og vente. Så bliver man nødt til at handle,« fortæller Aviaja.

Og handle gjorde de. Aviaja kastede sig ud i projektet, og hun og Karin stillede op til European Food Venture Forum, en del af Tech Tour, der er en konkurrence for startups, og de endte med at vinde konkurrencen.

»Der er mange ting ved vores projekt, som jeg selv mener giver supergod mening. Ét er, at det kan være med til at afhjælpe fødevaremangel og fejlernæring, fordi det simpelthen er så sundt og fyldt med fibre. Derudover er det et opgør med det lineære forbrugsmønster. Det kan også bruges som proteinkilde. Der er mange herhjemme, der gerne vil udskifte animalsk protein med plantebaseret, men der kan være nogle andre problemer med for eksempel sojaprotein, da det skal importeres fra den anden side af kloden. Her har vi et produkt, der er lavet af restprodukter og produceres lokalt, så der er minimal transport, og vi optager ikke plads til at dyrke kornet, for det er jo allerede brugt til at brygge øl.«

Drømme om hele verden

For Aviaja ramte virksomheden en stor milepæl, da de indgik en aftale med Irma og Nemlig.com sidste år, der nu sælger deres produkter til den danske forbruger. Og selvom det er godt, drømmer de stadig om mere.

»På den helt store klinge er vores målsætning jo at ændre fødevaresystemerne og den måde, vi producerer fødevarer på. Lige nu foregår det meget lineært, hvor vi dyrker noget, producerer, forbruger og smider ud. Sådan kan verden ikke fortsætte. Vi er nødt til at tænke mere cirkulært og mere demokratisk på tværs af verden, så alle får adgang til de ressourcer, der er. Undervejs har vi nogle delmål, og det er at være med til at finde løsninger på fejlernæring. Og med vores produktion at få en opbyggende funktion i lokalsamfund verden over. Vores materiale er ustabilt og skal forarbejdes hurtigt efter brygning, hvis det skal holdes rent, så det giver kun mening, hvis vi har en produktion lokalt. Og på den måde kan vi også indgå som en opbyggende del i lokalsamfund, hvilket vi rigtig gerne vil.«

For at kunne ekspandere i en sådan grad kræver det, at investorer byder ind. Og at det er sværere for firmaer som Agrain, der ejes og drives af to kvinder, mener Aviaja er en skam.

»For at blive taget seriøst som kvinde er du nødt til at arbejde dobbelt så hårdt. Der er en forventning i iværksætterdiskursen om, hvad en rigtig iværksætter er. Og det er en mand. Når man som kvinde ikke passer ind i den stereotyp, nedsættes forventningerne til ens præstation, og der er langt færre investorer, der kigger i vores retning, og det er selvfølgelig ærgerligt,« siger Aviaja.

I Danmark er tre ud af fire iværksættere mænd, og Aviaja mener blandt andet, at det kan skyldes manglende repræsentation af kvinderne.

»Der er nogle professionelle årsager til, at det er så ulige mellem mandlige og kvindelige iværksættere. Den ene årsag er narrativet, tror jeg. Hvis man kun ser mænd som rollemodeller, og man ikke selv er en mand, er det enormt svært at placere sig i det. Derfor er det afgørende, at der bliver fremhævet nogle kvinder. Den anden årsag er, at der stadig er færre kvinder på naturvidenskabelige uddannelser, og det er tit her, de finder på projekter, der kan bruges til en startup.«

»Og så er der de private udfordringer. Det er stadig kvinderne, der i mange tilfælde står for husholdningerne. De tager den lange barsel, arrangerer børnefødselsdage, køber julegaver og alt det her. Ja, der sker noget på ligestillingsfronten, men der er altså lang vej. Og det er klart, at hvis du bruger rigtig meget tid på at holde et hjem og en familie kørende, så har du ikke så meget tid og overskud til at tænke ud af boksen og tage en risiko.«

»Og det kræver det jo, hvis man skal starte sit eget op,« fortæller Aviaja.

Du er alene med to børn. Hvordan får du det til at hænge sammen?

»Jeg har altid brugt meget tid på mit arbejde, men det er, fordi jeg synes, det er sjovt. Og jeg bruger faktisk mindre tid på arbejde nu, end jeg gjorde før, fordi jeg rejste så meget med L’Oréal. Derudover handler det om at 'work smarter' og planlægge arbejdet rundt om familielivet. Det betyder, at man måske arbejder på nogle lidt skæve tidspunkter, men så til gengæld også har tid til at se sin familie. Mine piger er snart teenagere, og de sover længe i weekenden, så jeg har altid nogle timer lørdag morgen til at arbejde, for eksempel. Derudover har jeg jo startet Agrain op med en af mine bedste veninder, så jeg får dækket meget af mit sociale behov her,« svarer Aviaja.

Ud over at være blevet en del af en virksomhed, der er drevet af et godt formål og med gode intentioner, har Aviaja vundet noget på den personlige konto ved at have taget en beslutning om at prøve noget andet med sit professionelle liv.

»Det bedste ved alt det her er, at jeg har reconnected med mig selv. Jeg kan mærke mig selv igen, og jeg føler, at mit privatliv og professionelle liv hænger sammen nu. Jeg har mere ro i mig selv. Jeg har mistet en hel del luksus og økonomisk komfort, men jeg har vundet på så meget andet.«

Agrain er bæredygtige, næringsholdige hverdagsprodukter lavet på restprodukterne fra ølbrygning. De kan købes i Irma og på Nemlig.com. Se mere på Agrainproducts.com.

Artiklen er bragt i samarbejde med Alt for damerne.