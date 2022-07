Lyt til artiklen

Mickey Rooney Jr. er død, 77 år gammel.

Den 77-årige skuespiller og musiker gik »fredfyldt« bort i sit hjem i Glendale i Arizona, skriver hans barndomsven, skuespilleren Paul Petersen, i et opslag på Facebook.

De to startede karrieren sammen som blandt de originale unge optrædener i det amerikanske varietéshow The Mickey Mouse Club.

Overfor The Hollywood Reporter bekræfter Mickey Rooney Jr.s kone Chrissie Brown dødsfaldet.

Hun fortæller, at dødsårsagen endnu er ukendt.

Mickey Rooney Jr. blev født som Joseph Yule III og er den ældste søn af Hollywood-legenden Mickey Rooney, der mistede livet i 2014.

Hans mor var model og sanger Betty Jane Baker, den anden af stumfilmsikonets otte koner, som han var gift med fra 1944 til 1948.

Mickey Rooney Jr. gjorde karriere som skuespiller ligesom sin storhyldede far, og men det var særligt indenfor sin mors musikalske verden, han fandt succes.

Han har kunnet ses i film som 'Hot Rods to Hell', 'Beyond the Bermuda Triangle', 'Honeysuckle Rose' og 'Songwriter'.

De to sidstnævnte var sammen med countrymusikeren Willie Nelson, som Mickey Rooney Jr. også har spillet i bands med.

Mickey Rooney Jr. kunne spille både guitar, bas, keyboard, trommer og harmonika.

Blandt hans mest kendte sange finder man 'The Wandering Wind', 'The Choice Is Yours' og 'It Certainly Ain’t a Nice Thing'.