Tina Turner var en foregangskvinde. For alle kvinder, særligt sorte.

Det var DJ og radiovært Dan Rachlins første tanke, da han hørte om Tina Turners bortgang onsdag aften.

»Hun er fra en tid, hvor det at være en markant sangerinde med en sådan udstråling og aggressivitet var et særsyn. På det punkt har hun banet vejen for mange kvinder,« fortæller musikeksperten til B.T.

Den amerikanske sangerinde blev 83 år gammel.

Dan Rachlin var DJ og radiovært op igennem 80'erne, hvor nu afdøde Tina Turner havde sin storhedstid. Foto: Linda Kastrup

»Hun vil stå tilbage som en af de stærke, markante og legendariske kvinder. Hun er en legende, man vil huske hende for sangene og for styrken bag,« siger Dan Rachlin.

Tina Turner har været udøvende musiker siden 1958, hvor hun – sammen med sin daværende kæreste – udkom med sit første nummer.

Op igennem 80erne var Dan Rachlin radiovært og DJ, hvor Tina Turner stod som et etableret navn.

»I den periode kom Madonna, Cyndi Lauper og andre unge kvinder frem. Men der stod Tina Turner allerede med noget ballast og noget modenhed overfor den her nye generation,« siger han.

Og gennem sin årtier lange sangkarriere nåede Tina Turner godt rundt i det musikalske landskab.

»Rent musikalsk er hun gået fra soul hele vejen til rockmusik. Nu kalder jeg hende for en kejserinde indenfor musik i 80erne,« fortæller Dan Rachlin.

Tina Turner sov, ifølge en talsperson, stille ind efter længere tids sygdom onsdag.

