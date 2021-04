Først kom han i unåde, da han ikke ville betale husleje grundet coronakrisen. Så var der problemerne med Nemlig.com, og senest har han fået kritik fra udenrigsministeren for at samarbejde med et diktatur.

Møgsagerne er det seneste år væltet ned over Danmarks rigeste mand, Anders Holch Povlsen. Men hvad betyder det for ham og hans virksomhed? Og hvor mange 'ridser' i sit image kan han tåle at få?

»Det er helt klart et problem for ham, at der nu er flere sager. Én sag kan man altid tilgive, men hvis der kommer flere, så kan man sige: 'Sådan er han. Sådan agerer han.' Og så får man et problem.«

Sådan lyder det fra Mads Mordhorst, der er lektor ved CBS og ekspert i branding.

I sidste ende er det profitten, der vejer tungt. Og det gør det også her. Og det er nok også derfor, at han køber sig noget tid Morten Johnsen, medstifter af erhvervsmediet ‘Inside Business’

Som Danmarks – ifølge Bloomberg – rigeste mand med en selvskabt formue på 53,1 milliarder kroner og som en højt respekteret erhvervsmand har 48-årige Holch Povlsen ellers et stærkt image som den jyske købmand, der er god til at tjene penge.

Men selv det kan blive ødelagt, hvis sagerne bliver ved med at hobe sig op. Ifølge Mordhorst er Holch Povlsen efterhånden der, hvor der er ved at blive lavet en fortælling om ham »som en, der er på kanten af det, som man vil kalde 'ordentlig virksomhedsadfærd'«.

For han har efterhånden en del uheldige sager i bagagen. I 2013 styrtede en bygning sammen i Dhaka i Bangladesh, hvori Bestseller fik syet tøj. Det satte fokus på de arbejdsforhold, som Bestsellers leverandører har.

I 2020 vakte Anders Holch Povlsen igen opsigt, da han kort efter coronakrisens indtog nægtede at betale husleje, før han fik del i statens hjælpepakker. Efter massiv kritik vendte han på en tallerken og endte med både at betale husleje og donerede testkits til hospitalerne.

Det er ikke nødvendigvis alle forbrugere, der ved, at det er Bestseller, der står bag forretninger som Vero Moda og Jack & Jones. Foto: LAURENT GILLIERON Vis mere Det er ikke nødvendigvis alle forbrugere, der ved, at det er Bestseller, der står bag forretninger som Vero Moda og Jack & Jones. Foto: LAURENT GILLIERON

Og nu er der problemer igen. Først blev Anders Holch Povlsen rodet ind i skandalen om Nemlig.com-chaufførernes horrible arbejdsforhold, da han som storaktionær ejer 70 procent af virksomheden.

Og søndag kulminerede møgsagerne, da han fik en politisk opsang fra udenrigsminister Jeppe Kofod.

»Jeg vil gerne gøre det helt klart, at jeg mener, det er stærkt problematisk, hvis Bestseller vælger at få produceret tøj på fabrikker, der ifølge FN er kontrolleret af militærdiktaturet i Myanmar«, lød det i et hidtil uset hårdt angreb fra Kofod i Politiken.

Indtil videre har Bestseller og Anders Holch Povlsen klaret sig godt og fornuftigt igennem de uheldige sager.

Her er Bestsellers svar til B.T. B.T. ville gerne have stillet flere spørgsmål til Anders Holch Povlsen, om hvilket image han ønsker at have, om han ikke er bekymret for Bestsellers image, og hvorfor han ikke stopper samarbejdet med de tre fabrikker i Myanmar med det samme. Og hvordan har han det med, at nogen efterhånden har et billede af ham som en hård forretningsmand uden særlig stor omtanke for samfundet? Det har ikke været muligt at få svar fra Anders Holch Povlsen, men Bestsellers kommunikationschef, Morten Norlyk, skriver følgende: »Jeg og mine kollegaer har et meget andet indtryk af Anders end det, der med dine spørgsmål tegnes. I forhold til Myanmar kan vi ikke kommentere yderligere, før den saglige redegørelse kan bidrage til samtalen. Den udkommer senest 10. maj.«

At Bestseller ikke er blevet så hårdt ramt, skyldes blandt andet, at virksomhedens navn ikke er så tæt koblet med de tøjmærker, de sælger. Når folk køber tøj i for eksempel Vero Moda eller Jack & Jones, så ved de ikke nødvendigvis, at det er Bestseller, der står bag.

»Hvis man sammenligner med for eksempel H&M, der har haft tilsvarende sager med afbrænding af tøj og dårlige arbejdsforhold, så er de blevet meget hårdere ramt end Bestseller, og det har måske noget at gøre med, at Bestseller dækker sig ind under en lang række forskellige brands i modsætning til H&M, der er et brand i sig selv,« forklarer brandingeksperten Mads Mordhorst fra CBS.

Men især sagen om Myanmar, hvor Bestseller indtil 19. marts har fået produceret tøj på tre fabrikker, kan blive problematisk, da der er kommet et politisk press på Holch Povlsen.

»Han har et problem i forhold til den sag, for der ligger nu et massivt pres på ham, og de svar, han er kommet med, har ikke været i stand til at indfrie de ønsker, der har været,« siger Mads Mordhorst og henviser til, at Holch Povlsen indtil videre blot har meddelt, at han fastholder engagementet i de tre fabrikker, indtil man har undersøgt sagen nærmere.

Faren er, hvis han bare siger, at han agerer anderledes, og der så kommer sager igen Mads Mordhorst, lektor på CBS

Morten Johnsen, der er redaktør og medstifter af Inside Business, medgiver, at Anders Holch Povlsen er kendt som en hård forretningsmand.

Han mener, at Holch Povlsena ageren i Myanmar-sagen er et forsøg på at købe sig tid.

»I sidste ende er det profitten, der vejer tungt. Og det gør det også her. Og det er nok også derfor, at han køber sig noget tid. Når man som han har mange investeringer og mange store investeringer, så tager det lang tid at dreje det om – medmindre man bare laver et clean cut og tager et tab. Men det er han nok for meget forretningsmand til at ville gøre,« siger han og tilføjer, at de her sager også viser, at Anders Holch Povlsen nok har overset folkestemningens betydning:

»Folkets holdningerne er vigtigere, end de måske var for nogle år siden, og det virker, som om han måske lidt har undervurderet det.«

Anders Holch Povlsen har ikke brugt sig selv til personligt at brande Bestseller. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Anders Holch Povlsen har ikke brugt sig selv til personligt at brande Bestseller. Foto: Mads Claus Rasmussen

Men hvor meget rammer de her dårlige sager Holch Povlsen på økonomien? Og hvad burde han gøre nu?

Ifølge Mads Mordhorst er det nok begrænset, hvor hårdt økonomisk Bestseller og Anders Holch Povlsen bliver ramt, da balladen om Myanmar nok opvejes af fordelene ved, hvad han kan tjene på produktionen i landet.

Dertil kommer, at Anders Holch Povlsen også har andre ting, der trækker hans image i den anden retning. I mange år har han investeret stort i kæmpe jordområder i Skotland og Rumænien, hvilket har givet ham en mere grøn profil.

»Han er jo på mange måder det billede, man gerne vil tegne af en erhvervsmand, hvor man vil vise et image af en, der bekymrer sig utrolig meget om de her ting og gerne vil gøre en masse gode ting. Men det er jo stadigvæk bundlinjen, der tæller,« siger Morten Johnsen fra Inside Business.

Derudover oplevede Holch Povlsen for et par år siden en stor personlig tragedie, da han mistede tre børn i et terrorangreb, hvilket også har vakt sympati hos mange.

»Det, han har været ude for, som far og familieperson, er jo noget af det værste, man kan komme ud for. Så selvfølgelig påvirker det også vores syn på ham. Vi ser mennesker som et samlet billede. Men vi kan heller ikke tillade, at det skal være undskyldningen for, at man ikke skal være kritisk over for den måde, han driver virksomhed på,« siger Mads Mordhorst, der mener, at vejen frem for Anders Holch Povlsen er at ændre adfærd.

»Det vigtigste er, hvis han kan begynde at agere anderledes, men han skal også vise, at der er handling bag hans ord. Faren er, hvis han bare siger, at han agerer anderledes, og der så kommer sager igen. For så vil man se ham som værende uærlig, og det vil være et problem for ham,« siger han