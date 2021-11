Veronika Rajek har et problem, der nok ikke er mange, der genkender fra eget liv.

Den 25-årige model hævder nemlig, at være 'for smuk' til Instagram. Det skriver Ladbible.

En udmelding der kommer på bagkant af, at hun op til flere gange har fået lukket sin Instagramprofil. Profilen kan du se længere nede i artiklen.

Simpelthen fordi, at brugerne på appen – på grund af hendes udseende – ikke tror på, at hun eksisterer.

På sin Instagramprofil, der igen er åben, har hun i skrivende stund 1,1 million følgere.

»Folk tror, at jeg er en 'catfish' eller en online robot. Jeg kalder mig selv for en alien, fordi folk ikke tror på, at jeg findes,« siger modellen.

Også på sin Instagram profil beskriver hun sig som 'En alien skabt af Gud'.

Hun føler sig diskrimineret over, at profilen flere gange er blevet lukket.

I forlængelse heraf ytrer hun, at folk generelt er bange for at henvende sig til hende – og at det er sværere for hende at få venner, simpelthen fordi hun er smuk.

Hendes ydre medfører ligefrem hadefulde beskeder, hvor folk beskylder hende for redigere sin krop på billeder, eller for at have fået foretaget kosmetiske operationer.

Beskyldninger, der oftest kommer fra andre kvinder, og som ifølge modellen selv, ikke stemmer overens med virkeligheden.

Hun fortæller, at hun kun redigerer sine billeder en smule – og beskriver sit udseende som 'en gave Gud har givet hende'.

For at kunne bevise, at hun er naturlig, har hun ligefrem fået foretaget en undersøgelse hos en læge i Dubai.

Her fortæller hun, at selv lægen var overrasket over, at hendes 'smukke, naturlige bryster' var ægte.

Veronika Rajek bor i Wien, men er fra Slovakiet og tidligere finalist i Miss Slovakia 2016 og Miss Summer 2015.