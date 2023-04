Lyt til artiklen

En af 1960ernes helt store stemmer inde for moden er gået bort.

Den 93-årige Dame Mary Quant, der ofte fik anerkendelse for at have opfundet både miniskørts og hotpants, er gået bort.

Det skriver flere britiske medier – heriblandt Sky News og Daily Mail.

Mary Quant blev kendt for at sige, at hun altså ikke havde tid til at vente på kvindefrigørelsen, så hun ville begynde en moderevolution.

Mary Quant blev kendt for sine 'vovede' designs til kvinder. Foto: Unknown Vis mere Mary Quant blev kendt for sine 'vovede' designs til kvinder. Foto: Unknown

Den skulle redde de unge kvinder fra 11950ernefra at gå klædt som deres mødre i endnu en generation..

Mary Quants designs var korte, tætte og uden ærmer..

Og især samarbejdet med datidens første britiske supermodel Twiggy gjorde hende kendt.