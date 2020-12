Den finsk-canadiske modedesigner Peter Nygård blev mandag arresteret i den canadiske by Winnipeg.

Det sker, efter amerikanske myndigheder har sigtet ham for afpresning og menneskesmugling, skriver The Guardian.

Intet mindre end 57 kvinder har stået frem og anklaget ham for voldtægt og misbrug. Overgrebene har ifølge sigtelsen fundet sted over en længere årrække i både Canada, USA og Bahamas, hvor Peter Nygård har bopæl.

Allerede tirsdag blev han fremstillet i et forhør i retten, hvor han mødte op iført gråt joggingtøj og med mundbind.

Under forhøret udlagde advokat Audrey Strauss anklagerne om overgreb, menneskesmugling og afpresning, som angiveligt har stået på siden 1995. Her skulle han have misbrugt sin magt, status og sine forretninger til at rekruttere og fastholde ofrene, som han skulle have udnyttet til at tilfredsstille sig selv og sine medarbejdere seksuelt.

Ofrene påstår, at de blev overfaldet og i visse tilfælde bedøvet, og at han som regel gik efter personer, der var sårbare, eller som allerede havde været udsat for overgreb eller misbrug. Peter Nygård skulle desuden have truet sine ofre for at sikre, at de ikke stod frem.

Andre anklager lyder, at han ved hjælp af sin status i modebranchen lokkede kvinder til sin ejendom på Bahamas, hvorefter han fratog dem deres pas, så de ikke kunne rejse væk, før de havde tilfredsstillet ham seksuelt.

Under forhøret benæftede han sin skyld i alle anklager og forkarede desuden, at anklagerne blandt andet er opstået fra hans nabo i Bahamas, som han har et udestående med.

Beskyldninger om misbrug kommer dog også fra hans allernærmeste.

I august kom det frem, at to af hans egne sønner havde sagsøgt ham for at have tvunget sin daværende kæreste til at have sex med dem. Hun arbejdede som prostitueret, og sønnerne var på daværende tidspunkt mindreårige.

De ønsker økonomisk kompensation, men også disse beskyldninger har Peter Nygård pure afvist.

Den 79-årige modeguru stiftede sit eget modeselskab, Nygård International, tilbage i 1967. Her var han administrerende direktør helt frem til februar i år, hvor politiet ransagede hans lejlighed og selskabets kontorer i New York efter længere tids efterforskning.