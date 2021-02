For mange er Mimi Jakobsen kendt som karrierekvinden, der både har været folketingspolitiker for partiet CD, minister og generalsekretær for Red Barnet.

Men den kendte politiker har langt fra altid været den selvsikre kvinde, som hun fremstår som i dag. Faktisk kæmpede hun med selvtilliden som barn.

Og det er hendes mors skyld, fortæller hun i et stort interview med Hendes Verden.

Mens Mimi Jakobsens far, den kendte folketingsmand Erhard Jakobsen, bakkede datteren op, så blev datteren nedgjort af sin mor:

Mimi Jakobsen med sin mand, Mogens Lund Jensen. Foto: Henning Bagger Vis mere Mimi Jakobsen med sin mand, Mogens Lund Jensen. Foto: Henning Bagger

»Min mor brød sig ikke om mig,« fortæller 72-årige Mimi Jakobsen i interviewet og tilføjer:

»Eller også kunne hun bare ikke vise sine følelser, men det betød det samme: Jeg følte mig ikke elsket af hende.«

Den manglende kærlighed fra moderens side, resulterede i, at Mimi Jakobsen ifølge egne ord var ‘hamrende genert’ som ung og kæmpede med en ringe selvtillid.

Den manglende tro på sig selv påvirkede Mimi Jakobsen i mange år – blandt andet troede hun ikke på, at hun ville blive valgt ind i Folketinget.

Erhard Jakobsen ved sit bryllup i 1941 med Kate. Foto: Ukendt Vis mere Erhard Jakobsen ved sit bryllup i 1941 med Kate. Foto: Ukendt

Mimi Jakobsen har tidligere fortalt om det problematiske familieliv i barndommen.

Blandt andet var hendes far meget glad for damer – damer, der ikke nødvendigvis var Mimis mor. Og det gjorde, at ægteskabet og billedet af kernefamilien ikke var helt rigtigt.

»Jeg prøvede at trække en linje mellem privat og personligt. Men det her med min far har jo forfulgt mig hele mit liv, og det har betydet noget for mit forhold til min mor. Jeg var jo fars pige, og hun syntes nok, jeg skulle have kastet mit lod i hendes vægtskål. Det satte et skel ned mellem os. Men jeg har også lært en vis hårdhed af hende. Når jeg bliver skuffet over noget, bliver jeg rasende og ked af det. Men jeg kommer også videre,« fortalte Mimi Jakobsen i 2016 i et interview med B.T. i forbindelse med udgivelsen af hendes selvbiografi ‘Vendepunkter’, hvor hun beskrev det ikke så idylliske familieliv.