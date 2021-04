To af søstrene samt deres mor er milliardærer, mens resten af de seks kendte søskende er mangemillionærer.

Det kan være svært at 'keep up' med Kardashian-klanens vilde formue, som er eksploderet, siden den fik sin tv-debut. Her får du et overblik over, hvem der er familiens guldkalv, og hvem der er bundskraberen.

Kun få troede, at de ville få succes, da Kardashian-familien i 2007 fik debut med reality-serien om deres liv ‘Keeping Up with the Kardashians'.

Men familiens overhoved, den tidligere stewardesse og nuværende ‘momageren’ Kris Jenner, er en kvinde med ambitioner. Og hun har fået styret sine fem døtre og ene søns succes i sikker havn. I hvert fald har de allesammen tjent så voldsomme formuer, at de nemt ville kunne leve uden at arbejde en eneste dag i resten af deres liv.

Grundstenene til formuerne har været indtjeningen fra realityserien, hvor hver af de medvirkende ifølge Forbes har fået omkring ti millioner dollar om året i de 13 år, hvor serien har kørt.

Men serien har også vist sig at være et afsæt for Kardashian-klanen, der har tjent milliardformuer som influencere på sociale medier kombineret med at lave produkter som make up, tøj og andet i eget navn.

Kris Jenner, 65 år. Formue: 190 millioner dollar.

'Momageren' Kris Jenner er kendt som den hårde manager for sine børn. Hun var angiveligt hjernen bag ‘Keeping Up with the Kardashians', får altid forhandlet gode aftaler hjem, og så scorer hun ti procent af alt det, som hendes børn tjener.

Kris Jenner blev først gift med den succesfulde advokat Robert Kardashian, der havde armenske rødder. Parret fik fire børn – Kourtney, Kim, Khloé samt sønnen Rob – men blev senere skilt.



Hun har efterfølgende giftet sig med Bruce Jenner, der i dag kendes som den transseksuelle Caitlyn Jenner. Parret fik sammen døtrene Kendall og Kylie.

Kris Jenner ses her med sin ældste datter Kourtney Kardashian. Foto: Frederic J. Brown

Kourtney Kardashian, 41 år. Formue: 45 millioner dollar.

Den ældste Kardashian-søster, Kourtney, har haft en central rolle i ‘Keeping Up with the Kardashians' og anslås at have en formue på 45 millioner dollar. Hun har blandt andet et wellnessfirma, men tjener også millioner på de sociale medier, hvor hun kan få op til 514.000 dollar for et reklameopslag.

Kim Kardashian West, 40 år. Formue: En milliard dollar.

Kim Kardashian West, der snart bliver skilt fra sin mand, Kanye West, er familiens økonomiske topscorer. Hun har ifølge Forbes en formue på en milliard dollar.

Kim har tjent en del penge på reality, men størstedelen har hun tjent på sit kosmetikfirma, som hun stiftede i 2017 og solgte en stor del af i 2020 for 200 millioner dollar. Dertil har hun en serie shapewear, som tidligere i april blev anslået at have en værdi på 1,6 milliarder dollar, ligesom hun også tjener formuer på reklame på de sociale medier, hvor hun alene på Instagram har 214 millioner følgere.

Kim Kardashian (tv) ses her ved siden af Kendall Jenner (th). Foto: Frederic J. BROWN

Khloé Kardashian, 36 år. Formue: 40 millioner dollar.

Khloe har også primært tjent sin formue på ‘Keeping Up with the Kardashians'. Desuden har hun sin egen tøjkollektion, ligesom hun producerer en true crime-serie. Ligesom sine andre søskende kan hun også tjene store summer på de sociale medier, hvor hun tjener 608.000 dollar på et enkelt opslag.

Khloé Kardashian har også scoret en formue. Foto: NINA PROMMER

Rob Kardashian, 34 år. Formue: 10 millioner dollar.

Kardashian-klanens eneste søn, Rob, er den økonomiske efternøler. Han var med i de første år af ‘Keeping Up with the Kardashians', men fik nogle personlige problemer, hvorefter man ikke så ham så meget. Han virker siden til at have fået rettet lidt op sit liv og har fået et barn, men hans økonomi er langtfra så prangende som hans søstres og anslås til at være på 10 millioner dollar.

Kendall Jenner, 25 år. Formue: 45 millioner dollar.

Selvom lillesøster Kendall Jenner ikke bærer det berømte efternavn, så har hendes smukke ydre og mange millioner følger på de sociale medier gjort hende til verdens angiveligt bedst betalte supermodel.

Ifølge Forbes tjente hun i 2018 22,5 millioner dollar på at gå op og ned ad podiet og være frontfigur for diverse brands. Siden er hendes formue vokset til det dobbelte.

Kendall Jenner (anden fra højre) har skabt sig en karriere som supermodel. Foto: ANGELA WEISS

Kylie Jenner, 23 år. Formue: 900 millioner dollar.

Nok er Kylie Jenner yngst, men hun imponerer mest. Da hun i 2014 – kun 17 år gammel – var blevet besat af sine læber, lancerede hun sit eget 'læbemakeup-sæt'. De første 15.000 af de såkaldte 'læbekits' blev udsolgt på få minutter. Og så stiftede Kylie med hjælp fra sin mor makeupfirmaet Kylie Cosmetics.

Som 22-årig blev Kylie udnævnt til yngste selvskabte milliardær af Forbes, efter at hun havde scoret en formue på at sælge kosmetikfirmaet. Firmaet viste sig dog siden at være nogle hundrede millioner mindre værd, og Forbes trak under stort postyr titlen tilbage.

Det efterlader dog stadig Kylie med en gigantisk formue og potentiale til at tjene meget mere. Hun er nemlig familiens topscorer på de sociale medier, hvor hun kan tjene hele 986.000 dollar på et enkelt opslag.

Kilder: Forbes, Celebrity Net Worth, Bloomberg, hopperhq.com