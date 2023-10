Han spiser 111 piller om dagen, har fået transfusioner med sin søns blod og sover med en maskine på sin penis, der skal måle, hvor mange erektioner han får om natten.

Jagten på det evige liv har i årevis fascineret mange. Men den amerikanske it-milliardær Bryan Johnson har taget skridtet videre og brugt indtil videre knap 30 millioner kroner på at udvikle et system, der skal kunne forlænge i første omgang hans eget liv. Ambitionerne er dog meget større.

»Det er ret opsigtsvækkende. Vi vidste ikke, hvad vi skulle forvente til at starte med,« sådan fortalte den nu 46-årige amerikanske milliardær Bryan Johnson i et interview med mediet Bloomberg tidligere på året.

Emnet var hans opsigtsvækkende projekt Blueprint. Et projekt, hvor han lever efter ekstreme diæter, træningsplaner og andre overraskende tiltag i et forsøg på at nedsætte sin krops alder – den såkaldte biologiske alder – og derved leve længere.

Bryan Johnson, som han ser ud nu. Foto: MAGDA WOSINSKA Vis mere Bryan Johnson, som han ser ud nu. Foto: MAGDA WOSINSKA

Projektet har vakt kæmpe opsigt både i udlandet og herhjemme og inspireret en masse andre – blandt andet den danske kendis Emil Thorup, som B.T. har skrevet om her.

Men projektet har også skabt en del debat og fået kritik blandt fra den tidligere folketingspolitiker Helge Adam Møller, der har lykkes med at reducere sin biologiske alder uden at give afkald på rødvin og kage.

Men tilbage til den biologiske alder. For det er netop essensen i Bryan Johnsons projekt. Han håber, at Blueprint vil kunne reducere ældningsprocessen med 25 procent. Men vejen dertil er ekstrem.

For eksempel spiser han præcis 1977 kalorier om dagen, tager 111 slags piller i form af forskellige kosttilskud og vitaminer, og motionerer på en bestemt måde.

Bryan Johnson så helt anderledes ud i 2017. Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Bryan Johnson så helt anderledes ud i 2017. Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP/Ritzau Scanpix

»Vi forsøger at lave den perfekte diæt og helbredsprotokol,« siger han i interviewet og forklarer, at ideen bag projektet er at måle på kroppens mere end 70 organer for at se, hvad de helt præcist har brug for for at være i deres mest optimale stand.

Bryan Johnson har ikke altid været så ekstrem. I mange år var han mest kendt som en hårdtarbejdende it-nørd, der havde skabt it-betalingssystemet Braintree, som han solgte til eBay i 2013 for 800 millioner dollar svarende til 5,6 milliarder kroner.

I 2016 stiftede han selskabet Kernel, der skaber teknologi, der kan måle hjernens aktivitet. Han håber, at teknologien en dag kan bruges til at opfinde metoder til at helbrede mentale sygdomme – ligesom han håber, den kan bruges i forskningen af Alzheimers blandt andet.

Det var i 2021, at Johnson, der oprindeligt er fra staten Utah i USA og var opdraget som mormon, annoncerede sit seneste projekt – Blueprint, hvor han vil forsøge at reducere aldringsprocessen hos mennesker.

Blueprint-programmets mad. Foto: Bryan Johnson Vis mere Blueprint-programmets mad. Foto: Bryan Johnson

På det tidspunkt havde han allerede selv fulgt projektet i to år, og ifølge Johnson var hans kropsalder reduceret med otte år.

I et interview med Time Magazine fortæller han, hvordan han fik en depression for knap 20 år siden, og hvordan den ledte ham på sporet til det ekstreme liv.

Ifølge Johnson skyldtes depressionen, at han havde for meget at se til. Han var blevet gift ret ung, fået tre børn og var gået i gang med at bygge et firma op. Og i 2004 blev det for meget, så han fik en depression, som varede ved i næsten ti år.

Samtidig tog han på, så han blev omkring 25 kilo overvægtig. Og trist, fortæller han.

Efter han i 2013 solgte sit selskab, blev han både skilt og forlod det mormonske samfund. Og så besluttede han at gøre op med den usunde version af sig selv, som han kaldte '7pm Bryan' (aften Bryan, red.)

Bryan Johnson med sin søn. Foto: Bryan Johnson Vis mere Bryan Johnson med sin søn. Foto: Bryan Johnson

Det var der, at stressen normalt fangede ham efter en lang arbejdsdag, så han både blev doven og spiste usundt, hvilket gav ham dårlig søvn og gjorde, at han følte sig groggy næste dag.

Johnson begyndte at prioritere sin søvn, spise flere grøntsager og droppe den selvdestruktive adfærd. Og så udviklede det sig.

I dag ligner Johnsons liv ikke andre menneskers. Og doven er vist det sidste, man kan kalde ham. Hans liv er lige så ekstremt som hans projekt.

Ind til videre har han brugt mere end fire millioner dollars på sit projekt, der angiveligt koster to millioner dollars kroner om året.

Foruden de mange daglige kosttilskud, består hans daglige rutiner blandt andet af at sove med en kasket, der afgiver infrarødt stråling til hans hoved. Og så var der dengang, han fik en blodtransfusion med sin teenagesøns blod. Men det er Johnson gået væk fra, for det havde ikke den ønskede effekt.

Derudover indsamler Johnson sine egne afføringsprøver og sover med et måleudstyr på sin penis, der skal måle, hvor mange erektioner, han har per nat.

Ifølge Johnson er natlige erektioner en biologisk markør for ens seksuelle funktion, som også indikerer, hvordan ens fysiske tilstand er

»Jeg har en gennemsnitlig erektion på to timer og 12 minutter hver nat. Hvis jeg var 18 år, så ville det være tre timer og 30 minutter,« forklarer han til Time Magazine.

Desuden er han begyndt at se på enhver handling, som kan øge hans aldring, som at få mindre end otte timers søvn, og for eksempel at spise en småkage, som en destruktiv handling.

For Johnson har fået en ny livsfilosofi. Han mener, at døden er et tilvalg. Noget, man selv bestemmer. Og han har tænkt sig aldrig at dø.

Bryan Johnson Foto: Magdalena Wosinska Vis mere Bryan Johnson Foto: Magdalena Wosinska

Hans mål er at få sine 46 år gamle organer til at ligne og fungere som hos en på 18 år.

Og midlet til at nå målet er projektet Blueprint. Og de mange liter specielle juice, han også indtager hver dag. Den består blandt andet af kosttilskuddene spemidine og cretaine og indeholder en del kanel.

Og så er der den specielle træning, han udsætter sig for, og den specielle diæt, som primært består af broccoli, blomkål, linser og en masse olivenolie.

Indtil videre har de læger, som er tilknyttet projektet, vurderet, at hans knogler svarer til en på 30 år, mens hans hjerte kunne være hos en person på 37 år.

Ifølge Johnson handler det om at ændre opfattelsen af, at døden er uundgåelig.

Flere eksperter er ikke enige i den teori. De er enige i, at man nok vil kunne leve endnu længere i fremtiden, men at døden på et eller andet tidspunkt vil indtræffe.

»Hvis du ønsker udødelighed, så burde du gå i kirke,« siger dr. Eric Verdin, der direktør for Buck Institute for research on Again, til Time Magazine. Han understreger, at han slet ikke tror på, at det kan lade sig gøre at gøre mennesket udødeligt.

Samtidig mener han, at det er svært for forskere at få et konkret indblik i, hvad Johnson egentlig foretager sig, og hvordan det virker.

En anden forsker, dr. Charles Brenner, der er biokemiker, udtaler til The Guardian, at det mere er generne end Johnsons livsstil, der vil afgøre, hvor gammel han bliver. Han peger på alle de mennesker, der blevet rekordgamle, og som aldrig har fulgt Johnsons ekstreme livsstil.

Og så er der slutteligt hele debatten om, hvorvidt man får nok ud af livet, hvis man skal leve så ekstremt som Johnson?

Johnson, der er single, indrømmer, at det er svært at få en kæreste, når han har så ekstrem livsstil. Han tilføjer dog, at en kæreste aldrig vil kunne blive hans 'højeste prioritering'. Den plads har hans livsstil indtaget.