Miley Cyrus er ikke bange for at tale om sit turbulente forhold til Liam Hemsworth, der gennem 10 år så blomstrende kærlighed, to forlovelser og flere brud.

Et forhold, der startede under optagelserne til 'The last song' i 2009 og som tre år senere mundede ud i en forlovelse, men som aldrig blev fulgt op af en vielse.

Men efter en længere periode hver for sig, fandt de sammen igen, og i 2018 sagde de endelig ja til hinanden. Ægteskabet overlevede dog ikke engang et helt år. I 2019 var det endegyldigt slut, og ifølge Miley Cyrus, så var der ingen anden udvej:

»Jeg løb mod ilden, hvilket er ret unormalt. Mange dyr gør det, og de ender med at dø. Du er tiltrukket af varmen, og jeg er en intens person,« siger hun i et interview med Howard Stern, men fastslår samtidig, at hun aldrig har opgivet kærligheden til ham:

»Jeg holdt sådan fast i, hvad jeg havde tilbage, hvilket var ham og jeg. Jeg elskede ham virkelig, det gør jeg stadig, og det vil jeg altid gøre.«

Men på trods af den stærke kærlighed mellem de to, så var der simpelthen for mange konflikter, og det fik forholdet til at krakelere:

»Jeg tænder ikke på drama eller skænderier.«

Trods skilsmissen til en person, som hun har været nær med over et årti, så har hun ikke brugt tid på at græde over det, da hun ikke føler, at det ville have gjort hende noget godt.

Miley Cyrus er i øjeblikket aktuel med sit nyeste album 'Plastic Hearts', og her omhandler sangen 'WTF do I know?' faktisk om Liam Hemsworth. Albummets karakter har dog ændret sig markant undervejs, da hun mistede sit hus i en skovbrand i 2018, og med ejendommen forsvandt store dele af albummet også i flammerne.

Hun har dog efterfølgende sagt, at naturen gjorde hende en tjeneste, da musikken handlede om noget, som hun ikke selv kunne give slip på.