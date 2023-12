Milad Saadati var selv gift, da han startede sit forhold med Elvira Pitzner.

Nu indrømmer den 36-årige iranske bokser, at han dermed var sin daværende kone utro med Elvira, som for tiden afventer sin retssag i Dubai, efter han anmeldte hende til politiet for utroskab.

Milad Saadati indrømmer, at han selv var utro overfor Se & Hør, men fastholder, at hans utroskab ikke var lige så slemt som det, han påstår, Elvira Pitzner har udsat ham for.

»Hvis jeg havde gjort det samme mod min ekskone, som Elvira har gjort mod mig, ville jeg også være i fængsel,« siger Milad Saadati til ugebladet.

For to et halvt år siden kunne Realityportalen afsløre, at Elvira Pitzners daværende kæreste Milad Saadati stadig var gift.

Her bekræftede en ekspert i iranske dokumenter, at den 36-årige bokser aldrig var blevet skilt fra konen Haleh Sarvi, som i mediet ligeledes stod frem og fortalte, at Milad Saadati nægtede at lade sig skille fra hende, selvom han som mand ville have nemmere ved at opnå skilsmissen mellem parret.

Siden har B.T. fået bekræftet, at Milad og Haleh er blevet skilt igen, ligesom B.T. har set dokumentation for, at den 26-årige realitystjerne Elvira Pitzner i stedet blev lovformeligt gift med Milad Saadati i maj 2021.

For at Elvira Pitzner og Milad Saadati skulle være blevet skilt igen, ville det kræve, at Elvira havde anmodet retten i Dubai om skilsmisse, har en ekspert slået fast overfor B.T.



Elvira Pitzner. Foto: Rasmus Flindt Pedersen / Ritzau Scanpix Vis mere Elvira Pitzner. Foto: Rasmus Flindt Pedersen / Ritzau Scanpix

Milad Saadati og Elvira Pitzner bekræftede dog begge i august i år, at deres forhold – som indtil for nylig for offentligheden at se blot var et kæresteforhold – var forbi.

Men under Elvira Pitzners nylige ferie i Dubai med iværksætteren Mortada Haddad blev de begge anholdt af politiet i Dubai, hvor Milad Saadati forklarede til B.T., at han havde anmeldt dem for utroskab.

B.T. har set dokumentation for, at Milad Saadati har anmeldt Elvira Pitzner og Mortada Haddad til politiet i Dubai, samt set hans bekræftelse fra politiet på, at sagen efterforskes, mens Elvira og Mortada bliver tilbageholdt indtil torsdag.

Både Elvira Pitzner og Mortada Haddad skulle være blevet løsladt, men have fået frataget deres pas, mens de afventer den snarlige retssag i Dubai.

B.T. har uden held kontaktet Milad Saadatis ekskone Haleh Sarvi, samt Mortada Haddad, Elvira Pitzner og hendes familie.

Kun Elviras mor, Katerina Pitzner, er vendt tilbage, dog uden at svare på nogen at B.T.s spørgsmål.

»Al min fokus går lige nu på at få Elvira hjem, så jeg har ikke mulighed for at svare på de mange henvendelser. Håber på forståelse,« lyder det kort i en sms.