Bokseren Mikkel Kessler og hans kone, Lea Hvidt, har oplevet, hvad de selv kalder for 'enhver forældres mareridt'.

I foråret var deres datter Rosa Lia ude for en alvorlig rideulykke. Og det har nu fået forældrene til at dele en opsang.

'Det her post er en blanding af enorm fortvivlelse, lettelse, skuffelse, uforstående, taknemmelighed og stadig chok. Så mange følelser på en gang. En oplevelse som vi aldrig har prøvet før, og som vi aldrig skal igennem igen. Det er ikke noget, vi har delt det mindste om, men lige nu har jeg brug for at sige det højt!.'

Sådan starter de det fælles opslag, som de hver især har delt på deres Instagram-profiler.

Mikkel Kessler og Lea Hvidt.

Her fortæller de, at deres hesteglade datter, Rosa Lia, der har redet gennem flere år, i foråret kom ud for en rideulykke.

Til opslaget har de vedhæftet et billede af datteren, der ligger i en hospitalsseng med tydelige sår, skrammer og mærker i ansigtet.

Opslaget er lidt kryptisk, da det ikke fremgår, hvad der præcist er sket med datteren, men ifølge Kessler-parret har der tilsyneladende været en anden part indblandet i ulykken, hvilket har ført til en retssag.

'Vores datter kom ud for en forfærdelig rideulykke, der kunne have vendt hele vores liv på hovedet. En ulykke, der kunne være undgået. I går kom endelig rettens dom og vi vandt … naturligvis!,' skriver de videre i opslaget og fortsætter:

https://www.instagram.com/p/C1CgT7YKdk3/

'Selvom jeg ikke har været det mindste i tvivl om, at retfærdigheden nok skulle sejre, så ændrer det ikke på det faktum, at et andet menneske satte vores lille pige i den værst tænkelige fare med fuld bevidsthed.'

I opslaget er der ingen oplysninger om, hvem den anden part er, eller hvordan ulykken er sket. Men Kessler-parret er tilsyneladende så fortørnet over omstændighederne ved ulykken, at parret har valgt at komme med en kraftig opsang:

'Det er ikke til at forstå, at penge kan være så styrende for nogle mennesker, at det vægtes højere end et uskyldigt barn. At være vidne til ulykken knuste mig, alt det der fulgte efter knuste mig og alle de sandheder, der efterfølgende kom på bordet, som ellers var blevet holdt hemmelige for mig, det knuste mig,' skriver de videre.

'Vores børn er det vigtigste og mest dyrebare vi har og når nogen udsætter dem for fare eller gør dem fortræd med vilje så giver intet i verden mening! Det er hjerteløst og utilgiveligt! Med rettens dom vil et forfærdeligt kapitel nu være afsluttet, og vi glæder os over at kunne se frem. Vi krammer hinanden lidt mere og lidt længere,' skriver de.

B.T ville gerne spørge parret om omstændighederne ved ulykken, men parret skriver i opslaget, at de ikke har yderligere kommentarer.

Det virker dog til – ud fra Lea Hvidts øvrige opslag – at datteren er blevet o.k. igen efter ulykken, og at hun ikke har mistet modet til at ride.

På både Lea Hvidts og datterens Instagram-profiler er der flere opslag af datteren, der rider efter ulykken.