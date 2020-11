Mikkel Hertz vender efter sit sygeorlov 1. december tilbage til sin post som nyhedsdirektør på TV 2. Men kun for en stund.

Han har efter sin sygdom og efter aftale med administrerende direktør Anne Engdal Stig Christensen besluttet at stoppe på direktørposten. Han fortsætter dog i jobbet, indtil en ny direktør er fundet.

Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse, hvori det også lyder, at den 61-årige direktør så småt er ved at komme sig oven på sin sygdom.

I oktober lød meldingen, at han var blevet indlagt og opereret for en blodprop i hjertet. Nu beretter han, at der faktisk var tale om to, og at forløbet har givet ham stof til eftertanke:

»Jeg føler, at jeg er ved at være helt ovenpå igen efter behandling for to blodpropper i hjertet. Men det forløb har naturligvis givet anledning til en del personlige overvejelser – herunder også et ønske om arbejdsmæssigt indimellem at kunne lette foden lidt fra speederen.«

Det ønske har TV 2 kunnet opfylde, og når der er fundet en erstatning for Mikkel Hertz, vil han træde ind i rollen som journalistisk chef.

»Derfor er jeg rigtigt glad for den aftale, vi sammen har lavet, for jeg holder umådeligt meget af TV 2 som arbejdsplads,« siger han.

Nøjagtig som Mikkel Hertz er glad for sin arbejdsplads, udtrykker administrerende direktør Anne Engdal Stig Christensen sig da også kun i rosende gloser om den inden længe afgåede nyhedsdirektør.

»Jeg har haft et meget tæt og super godt samarbejde med Mikkel i mange år, og han har været den sikre hånd i mange journalistiske spørgsmål gennem tiden. Derfor er det vigtigt for mig, at Mikkel fortsætter på TV 2 i en rolle, hvor han stadig kan være med til udvikle vores journalistik og værne om vores troværdighed, for han er en af de dygtigste i Danmark på sit felt,« siger hun og takker Mikkel Hertz for indsatsen.

Mikkel Hertz' fratrædelse er ikke den eneste ændring i topledelsen hos TV 2.

Fra 1. januar bliver Lotte Lindegaard ny indholdsdirektør og øverste ansvarlige for indholds- og nyhedsområdet.

Hun har været ansat som TV 2's kanalchef og programdirektør de seneste syv år.