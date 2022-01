USAs tidligere udenrigsminister, Mike Pompeo, har undergået noget af en forvandling den seneste tid.

Han har tabt sig næsten 40 kilo på blot seks måneder.

Pompeo har ikke været meget for selv at italesætte det imponerende vægttab – indtil nu, hvor han i et eksklusivt interview med New York Post åbner op om både sine bevæggrunde og fremgangsmåder.

14. juni 2021, trådte han op på badevægten og måtte se i øjnene, at han nærmede sig de 140 kilo. For første gang i sine 58 år. Det var den dag, beslutningen om en livsstilsændring blev taget.

Mike Pompeo efter sit vægttab.

»Jeg begyndte at træne, ikke hver dag, men næsten hver dag, og spiste rigtigt, og så begyndte vægten at dale,« fortæller Mike Pompeo til mediet,

I sin kælder fik han installeret et såkaldt 'home gym', der blev udstyret med håndvægte og en crosstrainer-maskine.

Ifølge Mike Pompeo tilbragte han en halv times tid i kælderen fem til seks gange om ugen.

Foruden det øgede aktivitetsniveau måtte han også ændre drastisk på, hvad han spiste.

Det blev et farvel til burgere, kulhydrater og de sædvanlige snacks, der altid var at finde på hans skrivebord, når han arbejdede til langt ud på natten.



Mike Pompeo havde ellers i mange år overbevist sig selv om, at det var en skade i foden, der lå til grund for vægtøgningen. Ifølge ham er det, der skal til, for at opnå den form for resultater, han har nået, dog såre simpelt: den rette indstilling. Viljen.

Det vilde vægttab er da heller ikke gået ubemærket hen på internettet. Det er dog ikke kun rosende ord, den tidligere udenrigsminister har fået med på vejen. Tværtimod.

»Kommentarerne var ret grimme og bare unøjagtige. De spekulerede i, at jeg havde helbredsproblemer med min nakke, eller om jeg havde kræft. Ingen har nogensinde ringet til mig og virkelig spurgt: 'Hey, hvad skete der?'« fortæller Mike Pompeo.

Mike Pompeo fotograferet i januar 2021.

Et andet rygte, der har floreret er, at Pompeo sørger for at komme i topform, så han kan stille op til det amerikanske præsidentvalgt i 2024. Det afviser han dog blankt

I virkeligheden håber han bare på, at han med en sundere livsstil kan få endnu flere år på bagen – år, han forhåbentligt skal bruge med de børnebørn, han håber på, snart er på vej.

Fra 2018 til 2021 var Mike Pompeo USAs udenrigsminister under Donald Trumps regering. Før det var han i en kort periode direktør for CIA.