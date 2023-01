Lyt til artiklen

Ernæringsekspert og tidligere 'Vild med dans'-deltager, Michelle Kristensen, skal giftes.

Det afslører hun selv på Instagram.

Med en reference til Beyoncés hit ‘Single Ladies’ offentliggør hun, at verden snart er to singler fattigere.

Michelle Kristensen kæreste, Pernille Wass, har nemlig friet - og den 38-årige kostekspert har sagt ja.

Vis dette opslag på Instagram

»If you liked it then you shoulda put a ring on it’ ….. and she did,« skriver hun og fortsætter:

»På vores tre-årsdag tog hun røven på mig og hev en ring frem. Jeg elsker hvert et sekund med den ring på min finger. Du og jeg Pernille Wass.«

Michelle Kristensen har siden 2020 dannet par med forlagsredaktøren, Pernille Wass.

Da de to blev kærester, blev Michelle Kristensen bonusmor til Laurits, på fem år. At hun også drømmer om selv at føde et barn, fortalte hun i december måned til Anne Glad, da hun deltog i DR-Podcasten ‘Du kender typen’.

Otte gange har Michelle Kristensen fået sat æg op. To gange er det endt i en graviditet, men begge gange har hun tabt barnet. Trods de både fysisk, mentalt og økonomisk udmattende behandlinger, har hun endnu ikke opgivet drømmen om selv at bære et barn, fortalte hun i december.

Men nu skal hun i første omgang giftes. Hvornår brylluppet skal stå, forlyder der dog endnu ikke noget om.