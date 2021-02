Forfatter, influencer og sundhedsekspert Michelle Kristensen, der bl.a. er kendt fra DR og TV 2, er knust. Hun har mistet en af sine allernærmeste personer.

Hvis man kigger ned over hendes Instagram-profil, så er man ikke i tvivl om, at hendes mormor – som også blev kaldt 'Smøgdronningen' – har betydet en hel del i Michelle Kristensens liv, men nu er det forbi.

For som man kan læse på Michelle Kristensens seneste opslag, så har Smøgdronningen røget sin sidste cigaret.

'Jeg føler, jeg er gået lidt i stykker inden. At der mangler noget i mit hjerte og at her er tomt. Tomt i udestuen, hvor hun elskede at sidde og ryge. Tomt i køkkenet, hvor hun har lavet havregrød hver morgen i over 70 år, og tomt i stuen, hvor hun har været den sidste tid,' skriver Michelle på Instagram og fortsætter:

'Det her er det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet, og jeg synes, alt er så ligegyldigt.'

Michelle Kristensen har i et tidligere opslag fortalt, at hendes mormor har røget, siden hun var 17 år gammel, men kunne ikke ryge til sidst.



'Smøgdronningen kan ikke ryge mere, fordi hun ikke kan lave sugebevægelse, men hun vil så gerne. Så jeg har i går og i dag tændt en smøg, taget nogle overfladiske sug og pustet røg ind i munden på hende.'

Smøgdronningen ønskede ikke at tilbringe sine sidste dage på et plejehjem, og derfor fik hun hjælp af sygeplejersker og hjemmeplejere i hjemmet til det sidste,

'Vi fik sagt alt, der skulle siges. Også̊, at jeg aldrig ville glemme hende, og at når jeg er ved at flække over af savn, så kan jeg kigge op på stjernerne og vide, at hun er hos mig. Elsker dig mormor. Sov dejligt,' skriver Michelle i sit farvelopslag.