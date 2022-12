Lyt til artiklen

Den berømte michelin-kok Paul Kitching er død i en alder af 61 år.

Det skriver hans restaurant 21212.

Resturanten, der ligger i Edinburgh, formåede at have en michelin-stjerne i et årti.

Paul Kitchings partner Katie O'Brien delte den sørgelige nyhed med ordene:

'Jeg er ked af at sige det, men mit livs kærlighed er gået bort.'

På Twitter skriver Michelinguiden om Paul Kitching.

'Paul Kitching var sød, klog, utrolig talentfuld og smittende begejstret. Han var dristig og hans passion og kreativitet var tydelig, i alt hvad han lavede. Vores dybeste sympati gå til Katie og til Paul Kitchings familie.'

Kitching begyndte sin karriere som bager, men valgte at forlade madlavning for at virke som arbejdsmand. Senere kom han dog tilbage og arbejdede som køkkenassistent.