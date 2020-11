Shu-bi-dua-forsangeren Michael 'Bonden' Bundesen er død.

En af Danmarks allerstørste popstemmer kendt for landeplager som 'Hvalborg', 'Vuffeli-Vov' og 'Sexchikane' er i en alder af 71 år sovet ind efter kort tids kræftforløb, oplyser børnene Nanna og Nicolaj Bundesen i en pressemeddelelse:

»Michael sov søndag aften stille ind i sit hjem i Gentofte, i trygge rammer, omgivet af den nærmeste familie. Familien vil gerne udbede sig ro til at bearbejde sorgen, og det kæmpe savn Michael efterlader i vores alles hjerter.«

Efter Michael Bundesens eget ønske kommer bisættelsen til at foregå diskret, og kun for de allernærmeste.

Hans børn, hvoraf sønnen Nicolaj har fulgt sin fars vej ind i musikbranchen og i dag blandt andet er manager for Rasmus Seebach, tilføjer:

»Selvom det varmer at tænke på, hvor mange danskere han har betydet noget for, appellerer vi til at dette ønske respekteres.«

Hvad er din yndlings Shu-bi-dua-sang?

Som frontmand i Shu-bi-dua var Michael Bundesen op igennem 1970'erne, 1980'erne (Han havde en kort afstikker som kanalchef for Kanal 2) og 1990'erne en af Danmarks mest populære sangere.

I 2011 blev han imidlertid ramt af en blodprop i hjernen, hvilket satte en stopper for Shu-bi-dua og hans musikalske karriere.

I de sidste år arbejdede han mere privat som kunstmaler, men selvom han var bundet til en kørestol, nåede han alligevel at få folkets store hyldest til Danish Music Awards i Forum i 2013, hvor han overraskende dukkede op på scenen for at modtage musikbranchens 'Ærespris'.

Her kan du se en rørt Michael Bundesen modtage æresprisen:

