Sidste år ved denne tid boede Mia Wagner i Viborg. I en sammenbragt familie med to voksne og fire 'dine og mine' teenagebørn. Når hun gik på arbejde, var det som administrerende direktør i Freeway-koncernen, der er ejet af hendes bror og far.

Siden har hun lagt livet om. For alvor.

»Jeg har redefineret mig selv. På det personlige plan har det været en kæmpe, kæmpe omvæltning,« siger hun.

På et år:

Er hun blevet single.

Er flyttet til Vedbæk nord for København sammen med sine to døtre.

Har forladt jobbet som direktør i familiefirmaet.

Og har startet sin egen virksomhed.

Efter et hæsblæsende år er Mia Wagner klar i nyt hus og med ny virksomhed. Foto Mathias Svold. Foto: Mathias Svold Vis mere Efter et hæsblæsende år er Mia Wagner klar i nyt hus og med ny virksomhed. Foto Mathias Svold. Foto: Mathias Svold

Hvad der præcist udløste lavinen, holder hun for sig selv. Men konsekvensen – at hun byttede stort set alle brikkerne i sit liv ud – fortæller hun gerne om.

»Der har været mange følelser i spil, men jeg har valgt det her, fordi jeg tror, det er det rigtige for mig og mine børn,« siger hun og uddyber:

»Det var vigtigt for mig ikke at nøle mere. Livet er nu … Jeg er 42 år, hvis der er noget i mig, der ulmer, skylder jeg mig selv at gå i gang. Jeg skal ikke vente, til jeg er 55.«

Er der noget, hun har lært af sine år som koncerndirektør, er det, hvor vigtigt det er at handle.

Mia Wagner 42 år.

To døtre på 13 og 15 år.

Bor i en villa i Vedbæk.

Har netop startet nyt firma, Nordic Female Founders, der vil skabe øget ligestilling i dansk iværksætteri.

Siden januar 2017 administrerende direktør i Freeway-koncernen, der blandt andet består af virksomhederne Dating.dk, Avisen.dk og Lejebolig.dk. Koncernen ejes af hendes far, Morten L. Wagner, og bror, Morten O. Wagner.

Var tidligere partner med sin far i Wagner Advokater i Viborg.

Har været med i to sæsoner af 'Løvens hule'. Er med igen, når sjette sæson sendes i 2021.

Vi er vant til at se hende som en af de fem investorer i 'Løvens hule'. Nu har hun taget sin egen medicin og er selv blevet iværksætter. Sammen med sin tidligere driftsdirektør fra Freeway, Anne Stampe Olsen, har hun skabt platformen Nordic Female Founders, der skal styrke kvinder i dansk erhvervsliv.

Det er kun to måneder siden, de afslørede projektet, og hun befinder sig stadig i honeymoon-fasen.

»Det er så fedt lige nu. Jeg tror på, at vi kan skabe en sund virksomhed og samtidig gøre det gode. Min akilleshæl er, at jeg ikke er grådig, det motiverer mig ikke nok at tjene en masse penge.«

Hvad dét betyder for hende, bliver vi klogere på senere. Først skal vi forstå, at hendes nye liv ikke bare er et jobskift.

Det har krævet, at hun har løsrevet sig fra sin familie.

Jeg begyndte i min fars advokatfirma som 13-årig Mia Wagner

Lige siden Mia Wagner blev færdig som advokat, har hun haft enten sin far eller bror som chef. I flere perioder af sit voksenliv, senest da hun blev single sidste år, har hun også boet sammen med sine forældre i et familiekollektiv i barndomshjemmet i Viborg.

Nu står hun på helt egne ben.

Hun havde længe flirtet med tanken om at skifte Viborg ud med en hverdag i nærheden af København. Da hun og hendes kæreste gik fra hinanden, efter 2½ år som sammenbragt familie med fire børn, opstod muligheden.

»Jeg havde det i mine knogler, at jeg gerne ville flytte. Nu var mine børn klar til det. Jeg var single, stod friere og ville gerne have mit eget,« siger hun om det nye hjem i Vedbæk.

Der er en lukket dør bag mig, men en åben mark foran mig Mia Wagner

Også på jobfronten var timingen pludselig rigtig:

»Jeg begyndte i min fars advokatfirma som 13-årig. Det var mit første job, og jeg har været i arbejde lige siden.«

Hun har også solgt sko, siddet ved kassen og haft en kort karriere som bagerjomfru, så hun har været ansat andre steder:

»Men det er et meget stort skridt for mig at sige farvel til familien. Jeg har det, som om der er en lukket dør bag mig, men en åben mark foran mig.«

I 'Løvens hule' investerer Mia Wagner i iværksættere. Nu er hun selv sprunget ud med eget firma. Hun vil hjælpe kvinder frem i erhvervslivet. Foto Mathias Svold Foto: Mathias Svold Vis mere I 'Løvens hule' investerer Mia Wagner i iværksættere. Nu er hun selv sprunget ud med eget firma. Hun vil hjælpe kvinder frem i erhvervslivet. Foto Mathias Svold Foto: Mathias Svold

Det er vigtigt, at hendes nye liv ikke er forårsaget af eller har givet anledning til sure miner i baglandet. Som hun siger:

»Min familie har ikke smækket med døren. Det har jeg heller ikke.«

Men for seks år siden lærte hun på den hårde måde, at det ikke er et nederlag at begynde forfra.

Dengang var hun advokaten, der beroligede sine klienter ved at sige: 'Bare slap af, nu tager jeg over'. Lige indtil den dag, hun gik ned med stress.

Mia Wagner er født med iværksættergenet. I 4. klasse solgte hun tyggegummi til sine kammerater for at tjene penge til de øreringe, hun ønskede sig. Privatfoto. Vis mere Mia Wagner er født med iværksættergenet. I 4. klasse solgte hun tyggegummi til sine kammerater for at tjene penge til de øreringe, hun ønskede sig. Privatfoto.

»Jeg gik fra at være en kompetent kvinde, der lagde strategi for andre, til ikke engang at kunne tage mit eget tøj på – eller finde ud af, hvad klokken var. Jeg havde følelsen af ikke at magte at leve i samfundet.«

I begyndelsen var nedbruddet meget privat, for det var 'pinligt at være en fiasko'.

Da hun endelig besluttede at stå ved sin sårbarhed, følte hun sig stærkere, men opdagede også, at sårbarheden låste hende fast som offer – og gjorde hende magtesløs.

»På gaden mødte jeg folk med store, runde, blanke øjne, der sagde: 'Hvor er det synd for dig'. Det kunne jeg ikke holde ud, for det var vigtigt for mig, at jeg kunne være sårbar, men også være handlekraftig.«

Hun vendte i første omgang tilbage til advokatjobbet, men blev et par år senere administrerende direktør for Freeway og kom med i 'Løvens hule'. Så for hende har stress – også – været en gave.

»Jeg opdagede, at jeg kunne gå i nul som menneske – skifte retning og hastighed.«

For to år siden fik hun tatoveret ordet DEFINITIONSMAGTEN i store røde versaler på sin højre underarm. For aldrig at glemme, at vi altid har 'magten til at definere vores egen succes'.

Nu har hun redefineret sit liv og er begyndt forfra – igen.

Mia Wagner er med hund og sine to døtre flyttet til Vedbæk. Foto Mathias Svold Foto: Mathias Svold Vis mere Mia Wagner er med hund og sine to døtre flyttet til Vedbæk. Foto Mathias Svold Foto: Mathias Svold

Helt privat er hendes succeskriterium at skabe et liv i balance for sig selv og sine døtre. Mens hendes virksomhed er en succes, når hun skaber udvikling, gør nytte og samtidig sikrer en god forretning. Alt sammen er elementer, hun er opdraget med hjemmefra.

»Jeg har altid lært, at har man muligheden for at gøre en forskel for andre, så skal man gøre det,« siger Mia Wagner, hvis far, Morten Wagner, som forsvarsadvokat, fik frikendt Pedal Ove for mord. En forbrydelse, han havde nået at afsone otte år i fængsel for.

Iværksættergenet har hun fra sin mor.

»Fra vi var helt små, trak hun min lillesøster og mig rundt på loppetorve, hvor vi lærte at handle, tinge om prisen og købe møbler, som vi solgte igen på Den Blå Avis.«

Hele familien Wagner samlet. Foto: Privatfoto Vis mere Hele familien Wagner samlet. Foto: Privatfoto

Mia Wagner har altid været god til at gøre forretninger. Allerede i 4. klasse solgte hun tyggegummi til sine klassekammerater for at tjene penge til de øreringe, hun drømte om. Nu bygger hun videre på det dna, og 'derfor er det er naturligt', at hun skal have sit eget.

Mange gange i løbet af det seneste år har folk fortalt hende, at hun er modig. Mia Wagner ved ikke helt, om hun er enig.

»Humlen imod er, at du mærker: 'Jeg er bange, men jeg gør det alligevel'.«

Bange er hun, men mest er hun spændt – og utryghed er for hende en god motor. Hun kender følelsen fra sin første sæson i 'Løvens hule'.

Jacob Risgaard, Christian Arnstedt, Mia Wagner, Jan Lehrmann og Jesper Buch er med i 'Løvens hule' i 2021. Vis mere Jacob Risgaard, Christian Arnstedt, Mia Wagner, Jan Lehrmann og Jesper Buch er med i 'Løvens hule' i 2021.

I 2018 overtog hun i al hast pladsen i investor-panelet. En stol var ledig, fordi designer Ilse Jacobsen takkede af, da en klage over dårligt arbejdsmiljø trak overskrifter i aviserne. For Mia Wagner var det en stor mundfuld at sige ja til programmet.

»Jeg havde ikke 20 års erfaring med investering. Det var rimeligt grænseoverskridende i første sæson, virkeligt hårdt – og svært.« Men i Mia Wagners bog er 'svært – for det meste – sjovt'.

Så hun var med igen året efter, og hun er også med, når 'Løvens hule' bliver sendt igen efter nytår.

»Før sad jeg med Freeways penge, I næste sæson sidder jeg i stolen både på vegne af min familie og mig selv.«

Før gik hun efter firmaer, der passede ind i Freeway-profilen.

»Tiden må vise, hvad jeg nu investerer i,« siger hun hemmelighedsfuldt. Men hun kan love, at det ikke kun bliver kvindelige iværksættere:

»Regel nummer ét er altid, at vi skal gøre en god forretning.«