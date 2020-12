Indretningseksperten Mette Helena Rasmussen mistede tilbage i 2011 nærmest alt, hun ejede.

Det skete i forbindelse med et skybrud, og episoden satte sig i hende i et godt stykke tid efter.

Dagen før skybruddet, der rystede og satte København under vand, havde hun pakket alle sine ejendele sammen i flyttekasser og smidt dem ned i kælderen hos sin daværende kæreste. Hun skulle til at flytte, men timingen kunne ikke have været værre.

Dagen efter åbnede himlen sig over København, og kælderen blev oversvømmet. Intet stod til at redde:

»Da vi kom til trappeskakten ned til kælderen, var det fuldstændig som scenen i 'Titanic' – bare med kloakvand. Jeg havde en idé om, at de øverste flyttekasser i kælderrummet kunne reddes, men når pap bliver vådt, synker det sammen. Hele mit liv suppede rundt i beskidt vand,« siger hun i et interview med Jydske Vestkysten.

Skybruddet blev det værste, der nogensinde er målt i København. På dagen faldt der 135 milimeter regn, og skaderne blev opgjort til næsten fem milliarder kroner.

Mette Helena Rasmussen var rystet i dagene efter. Hun fortæller, at en del af hendes identitet blev skyllet væk, og at det var så svært at kapere, at hun brød sammen.

Men efter at have bearbejdet episoden i et stykke tid, kom hun oven på igen, og så gik det op for hende, at fysiske materielle goder alligevel bare kan erstattes:

»Jeg var i chok i en uge. Men så opdagede jeg også, at livet går videre. Jeg fik overraskende hurtigt skrabet en ny samling ejendele til mig. Jeg elsker alt, hvad jeg ejer, men jeg har lært, at det bare er fysiske ting, og verden er fyldt med andre dejlige ting,« siger hun til Alt for damerne.

Udover at specialisere sig i indretning og mode er hun også meddommer i 'Nybyggerne'.