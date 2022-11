Lyt til artiklen

De to Saxo Bank-stiftere, Kim Fournais og Lars Seier Christensen, plejer ikke at være blege for at lufte deres holdninger.

Men mens balladen om TV 2-dokumentaren om Saxo Bank tager til, hvor tv-stationen og Saxo Bank er rygende uenige, er de to milliardærer overraskende tavse.

»Indtil videre har jeg valgt ikke at kommentere på det, før udsendelsen er sendt,« lyder det i en sms fra Lars Seier Christensen til B.T., men dog tilføjer, at han måske ændrer mening, hvis udskydelsen af dokumentaren får mere opmærksomhed.

Heller ikke hans tidligere kompagnon Kim Fournais, der modsat Lars Seier Christensen fortsat ejer en del af Saxo Bank, hvor han også er direktør, har lyst til at udtale sig.

Ifølge Saxo Banks kommunikationschef, Lasse Lilholt, vil Kim Fournais ikke udtale sig, før dokumentaren, der har titlen 'Saxo Bank bag facaden', bliver sendt. Hvis den altså nogensinde bliver sendt.

For efter de seneste dages ballade har TV 2 nu valgt at udsætte den ellers så højtprofilerede dokumentar på ubestemt tid.

Hele forløbet har vakt stor opsagt, da TV 2 havde reklameret vidt og bredt for dokumentaren. Men kort inden den skulle være rullet over skærmen torsdag 17. november, blev den udsat og erstattet af et program om nissen Pyrus.

Og så startede striden. Ifølge Saxo Bank er der faktuelle fejl, klipninger ude af kontekst og misvisende oplysninger i dokumentaren, som har været et år undervejs.

Lilholt oplyser, at Saxo Bank og de to stiftere, Kim Fournais og Lars Seier Christensen, valgte at medvirke i dokumentaren om banken, der lige er fyldt 30 år.

»Vi går ind i det, der for os bliver præsenteret og beskrevet som et erhvervsportræt,« siger han og tilføjer, at Saxo Bank godt vidste, at portrættet ikke ville blive rosenrødt.

For selvom Saxo Bank gennem de 30 år er blevet en bragende succes og har gjort begge stiftere til milliardærer, så har banken også gennem tiden haft flere møgsager.

Blandt andet i 1996, hvor banken, der dengang hed Midas, blev hængt ud i en tv-dokumentar for at være en del af de såkaldte sidegadevekselerere med en blakket moral.

Et af omdrejningspunkterne i balladen er, at den nye tv-dokumentar angivelig ville afsløre, hvordan Lars Seier Christensen og Kim Fournais har tjent kæmpe formuer på mistænkelige handler med russiske kunder.

Ifølge Lasse Lilholt benægter Saxo Bank ikke, at banken har russiske kunder, men ifølge ham har de kun årligt udgjort 3,8 procent af bankens indtægter siden 2011.

»At sige, det er en bærende del af vores indtægter, det er simpelthen ikke sandt. Så her hopper kæden af,« siger han og tilføjer:

»Vi har haft kontor i Rusland, og der er ikke noget hemmeligt eller problematisk i at have haft russiske kunder. Problemet er, at dokumentaren lige pludselig skyder det op til at være en bærende del. For mig er det ret fundamentalt,« siger han.

Et andet stridspunkt mellem Saxo Bank og TV 2 er tilsyneladende klipningen af programmet, hvor Saxo Bank mener, at klipningen flere gange er helt ude af kontekst.

Lilholt henviser blandt andet til et klip, hvor Kim Fournais egentlig fortæller om et kunstværk og siger: 'Uh, det er lidt skræmmende', men hvor det ifølge pressechefen blev klippet ind til en kommentar til en kunde, der i 2010 har tabt en masse penge.

Lilholt afviser, at det handler om, at Saxo Bank prøver at redigere dokumentaren:

»Vi har ikke noget problem med kritisk journalistik, og jeg synes også, at det er fair at gå kritisk til både magthavere og store virksomheder som Saxo Bank. Det eneste ydmyge krav, vi stiller, det er, at det baserer sig på fakta, og at det skal foregå ordentligt efter almindelige spilleregler og god presseskik.«

Han tilføjer også, at Saxo Bank ikke har truet TV 2 med et fogedforbud eller lignende, men at henstillingen om rettelserne er foregået i en venlig tone.

B.T. har kontaktet TV 2 for at høre tv-stationens svar på en række af Saxo Banks beskyldninger.

I en skriftlig kommentar oplyser programmets redaktør, Lasse Bjerre, følgende:

»Vi kan ikke genkende det billede, som Saxo Bank forsøger at tegne. De forsøger at miskreditere dokumentaren, før den overhovedet er færdig eller er blevet offentliggjort.«

»Vi har ganske enkelt brug for mere tid til nærmere at undersøge de nye oplysninger, vi har fået. Det er oplysninger, som har tråde til udlandet, og det tager ekstra tid at undersøge. Den redaktionelle proces er ikke færdig, og det er grunden til, at vi har udsat programmet. Vi kommer til at stå fuldt og helt inde for det program, som bliver offentliggjort.«

Hvornår dokumentaren sendes, vides p.t. ikke.