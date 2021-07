Den 36-årige skuespillerinde venter angiveligt sit andet barn.

Det bliver Johanssons første barn sammen med hendes nuværende mand, komikeren Colin Jost. Skuespillerindens andet barn.

Det skriver flere internationale medier – heriblandt Page Six og Daily Mail.

Scarlett Johansson, der lige nu er aktuel med den længe ventede film 'Black Widow', har da også været opsigtsvækkende stille i den seneste periode.

(FILES) In this file photo taken on February 9, 2020 US actress Scarlett Johansson arrives with fiance Colin Jost for the 92nd Oscars at the Dolby Theatre in Hollywood, California. - October 29, actress Scarlett Johansson and and "SNL" star Colin Jost tied the knot over the weekend and are now are officially married. (Photo by Robyn Beck / AFP) Foto: ROBYN BECK Vis mere (FILES) In this file photo taken on February 9, 2020 US actress Scarlett Johansson arrives with fiance Colin Jost for the 92nd Oscars at the Dolby Theatre in Hollywood, California. - October 29, actress Scarlett Johansson and and "SNL" star Colin Jost tied the knot over the weekend and are now are officially married. (Photo by Robyn Beck / AFP) Foto: ROBYN BECK

Flere fans har undret sig over den lille mængde af interviews og promotionarbejde, som verdensstjernen har deltaget i forbindelse med 'Black Widow'-filmen.

Og da hun medvirkede i 'The Tonight Show' med Jimmy Fallen som vært begyndte endnu flere at undre sig, da hun deltog over Zoom på en skærm, hvor man kun kunne se hende fra skuldrene og op.

Det synes seerne var lige lovligt mistænksomt, og så begyndte rygterne ellers at sprede sig.

Disse rygter viser angiveligt nu at holde stik. I hvert falder melder flere internationale medier om tætte kilder, der bekræfter nyheden.

Scarlett Johansson and Colin Jost walk on the red carpet during the Oscars arrivals at the 92nd Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., February 9, 2020. REUTERS/Mike Blake Foto: MIKE BLAKE Vis mere Scarlett Johansson and Colin Jost walk on the red carpet during the Oscars arrivals at the 92nd Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., February 9, 2020. REUTERS/Mike Blake Foto: MIKE BLAKE

Blandt andet siger en kilde til Daily Mail:

»Den er god nok. Hun har holdt det skjult i lidt tid nu, og hun holder nok lav profil lidt endnu.«

Og noget tyder på, at hemmeligheden er blevet holdt på i et godt stykke tid efterhånden.

I hvert fald siger en anden kilde til Page Six: »Scarlett skal faktisk snart føde, og jeg ved, at både Scarlett og Colin (Jost) er vildt begejstrede over det.«

Scarlett Johansson Colin Jost mødte hinanden tilbage i 2017. I 2020 blev de gift. Noget de også formåede at holde hemmelig for pressen.