Youtuberen Ruby Franke har brudt tavsheden for første gang, siden hun blev anholdt og anklaget for flere tilfælde af grov børnemishandling.

Når hun mandag møder ind i retten i Utah, vil hun erklære sig skyldig i anklagerne.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt ABC News og NBC News, på baggrund af en udtalelse fra hendes advokat.

»Vores klient arbejder sammen med anklagemyndighedens kontor og forventer at løse denne sag hurtigt ved at indgå et forlig i retten mandag den 18. december,« lyder det i udtalelsen.

Den 41-årige Ruby Franke blev kendt for at dele kontroversielle opdragelsesmetoder på sin YouTube-kanal '8 Passengers'.

Anholdelsen af Ruby Franke og Jodi Hildebrandt skete efter, at Frankes afmagrede 12-årige søn flygtede ud af et vindue ind til naboen for at spørge om mad og drikke.

Barnet havde gaffatape viklet stramt om både håndled og ankler, hvilket fik naboen til at kontakte politiet.

Da politiet kom, fandt de også en af Ruby Frankes døtre så underernæret, at hun blev fragtet direkte på hospitalet.

Både et af Ruby Frankes voksne børn, der ikke længere har kontakt til hende, og naboer har flere gange forsøgt at underrette myndighederne.

41-årige Ruby Franke har siden sin anholdelse været fængslet uden mulighed for kaution.

Fire af familiens i alt seks børn er nu i børne- og familieministeriets varetægt i Utah.

I begyndelsen af december søgte hendes mand, Kevin Franke, om skilsmisse gennem retten i Utah.