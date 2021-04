Danske Elvira Lind var nomineret til en Oscar i kategorien bedste kortfilm med filmen 'The Letter Room'.

Her måtte hun dog se sig slået af Travon Free og Martin Desmond Roe, der står bag kortfilmen 'Two Distant Strangers'.

Som om det ikke var nok, så er den danske instruktør og manuskriptforfatter nu også havnet på en uheldig liste.

For som det er for vane, har alverdens medier haft et vågent øje på, hvordan især de kvindelige deltagere ved Oscar-uddelingen var klædt.

Danish filmmaker Elvira Lind, Oscar nominated for Best Live Action Short "The Letter Room", arrives at the Oscars on April 25, 2021, at Union Station in Los Angeles. (Photo by Chris Pizzello / POOL / AFP) Foto: CHRIS PIZZELLO Vis mere Danish filmmaker Elvira Lind, Oscar nominated for Best Live Action Short "The Letter Room", arrives at the Oscars on April 25, 2021, at Union Station in Los Angeles. (Photo by Chris Pizzello / POOL / AFP) Foto: CHRIS PIZZELLO

Og her har britiske Daily Mail udpeget Elvira Lind som en af dem, der ramte helt forbi skiven i sin sort-hvide kjole med lyserødt tilbehør i form af sko, taske og mundbind.

»Reese Witherspoon har ringet … Den danske manuskriptforfatter Elvira Lind så ud, som om hun var på vej til audition på den næste opfølger af 'Blondinens hævn' i sit sorte, hvide og lyserøde ensemble,« skriver mediet.

For dem, der måske ikke lige husker 'Blondinens hævn', eller 'Legally Blonde', som de hedder på originalsproget, var det rigtigt nok nogle film, hvor hovedkarakteren, der blev spillet af Reese Witherspoon, havde en forkærlighed for lyserød. Danskeren kan dog 'glæde' sig over, at hun er nævnt langt nede i det britiske medies artikel, hvor andre i stedet får en tur med den store grovhøvl.

Andra Day arrives to the Oscars red carpet for the 93rd Academy Awards in Los Angeles, California, U.S., April 25, 2021. Chris Pizzello/Pool via REUTERS Foto: POOL Vis mere Andra Day arrives to the Oscars red carpet for the 93rd Academy Awards in Los Angeles, California, U.S., April 25, 2021. Chris Pizzello/Pool via REUTERS Foto: POOL

Andra Day, der var nomineret i kategorien bedste skuespillerinde, var trukket i et guld-outfit, der ikke får mange pæne ord med på vejen.

»Andra Day havde valgt et næsten ikke tilstedeværende bagdels-blottende tøjvalg, der så mere egnet ud til en strandklub end et elegant arrangement på den røde løber.«

»Det skinnende tøjvalg bestod af en crop top og lang nederdel, der var splittet helt op til hendes bagdel, hvilket betød af den talentfulde stjerne endte med at vise langt mere hud, end hvad passende er for sådan en højagtet begivenhed.«

Og guld var tilsyneladende et populært valg. Således var dj'en Questlove dukket op et i underspillet sort jakkesæt, som han havde valgt at sætte sammen med et par crocs … i guld.

» … som totalt ødelagde det samlede look,« bemærker Daily Mail.