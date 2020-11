Han har måske ikke den samme stjernestatus som sin navnebror basketball-legenden Michael Jordan.

Men skuespilleren Michael B. Jordan kan nu prale af, at han er blevet kåret som den mest sexede mand i verden i 2020 af People Magazine.

Magasinet har siden 1985 kåret den mest sexede mand, og i år går æren til den 33-årige skuespiller, der er født og opvokset i Californien.

Magasinet har før hædret ham. I 2013 var han en af de udvalgte, der blev fremhævet som 'en man skal holde øje med' efter hans optræden i serien 'Friday Night Lights'. Siden da har han da også scoret store roller i blandt andet 'Black Panther', 'Fantastic Four' og 'Creed'.

Michael B. Jordan til Met Gala i 2019. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Michael B. Jordan til Met Gala i 2019. Foto: ANGELA WEISS

»Det er en fed følelse. Alle lavede altid den joke om, at det her nok var en af de ting, som jeg aldrig ville opnå. Men det er en god klub at være en del af,« siger han i et interview med magasinet.

Foruden en sprudlende karriere på det store lærred ejer han også sit helt eget produktionsselskab under navnet 'Outlier Society Productions'. Selskabet har blandt andre produceret den 3D-animerede serie 'gen:LOCK' og ydermere lavet en aftale med Warner Bros om fremtidige produktioner.

Michael B. Jordan er også en stor forkæmper for diversitet og ligestilling. Hans selskab var de allerførste til at adoptere en 'inclusion rider', som er en kontrakt, der forpligter til diversitet blandt de ansatte. Han har også været aktiv i Black Lives Matter-bevægelsen og i den amerikanske valgkamp.

»Min far og mor har ofret så meget for at passe på mig og mine søskende. Jeg er taknemmelig. De har haft en stor indflydelse på, hvem jeg er i dag. Det hele falder tilbage på min opvækst,« siger han, når han skal sætte ord på, hvor succesen kommer fra.

De seneste års vindere af prisen hos People's Magazine er John Legend, Idris Elba og Blake Shelton.