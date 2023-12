Restauranten var beskidt, maden var uspiselig, og de kunne ikke sove nytårsaften for larmen. Sådan lød noget af kritikken fra det kendte par Maria og Pelle Peter Jencel, der forlangte knap 25.000 kroner i erstatning fra rejseselskabet 'Atlantis Rejser' efter deres rejse til Egypten.

Men selvom rejsen altså ikke levede op til kendisparrets forventninger, så har de ikke fået medhold. Klagen er nemlig blevet afvist af Pakkerejse-Ankenævnet.

Det skriver rejsemediet Standby.dk samt Ekstra Bladet.

'Sagen indeholder en række forhold, som ligger uden for Ankenævnets kompetence, ligesom sagen har været omtalt i pressen og på sociale medier, hvor sagens indhold og parter er blevet eksponeret i en sådan grad, at Ankenævnet under hensyn til GDPR-reglerne samt sagens omfang og karakter finder sagen uegnet til behandling i Ankenævnet,' står der ifølge Ekstra Bladet i kendelsen.

Maria Jencel og Pelle Peter Jencel. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Maria Jencel og Pelle Peter Jencel. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Det var hen over nytåret 2022-2023, at den famøse rejse fandt sted. Rejsen har siden trukket mange overskrifter, efter at der nærmest udbrød krig mellem Jencel-parret og rejseselskabet.

Parret var sammen med deres to børn taget på en 'all inclusive'- ferie til Egypten, der kostede omkring 25.000 kroner, men ferien var altså ikke helt som forventet.

Parret var blandt andet blevet syge, maden var utilfredsstillende, og der var larm om natten. Derfor skrev Maria Jensen et opslag på Instagram om ferien.

'Da vi ankom, kunne vi hurtigt fornemme, at vi havde købt katten i sækken,' skrev hun blandt andet.

Trods en dialog med rejseselskabet undervejs, følte hun dog ikke, at problemerne blev udbedret.

Og balladen spidsede kun til, da rejseselskabet svarede tilbage og fortalte, at Maria Jencel havde truet dem med, at hun som influencer ville give dem dårlig omtale, hvis ikke hun fik en økonomisk kompensation.

Jencel afviste dog overfor B.T., at hun havde presset rejsebureauet.

»Jeg har gjort det samme, som hvis man truer med en dårlig anmeldelse på Trustpilot. Eller ligesom hvis man siger, at jeg vil fraråde alle mine venner at rejse med jer.«

»Det her er jo ikke det første, jeg siger til dem. Jeg tigger og beder dem om at flytte os til et andet sted. Jeg viser dem billeder, og jeg fortæller dem om alle de tilstande og forhold, og hvor kritisabelt det er. Og de gør ikke noget ved det. Og så kommer jeg selvfølgelig derud, at jeg vil beskytte min familie.«

Sagen endte dog i Pakkerejse-Ankenævnet, hvor Jencel-parret altså ikke fik medhold, men endte med at måtte betale 275 kroner i klagegebyr.

Pelle Peter Jencel har ikke ønsket at kommentere sagen overfor Ekstra Bladet.