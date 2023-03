Lyt til artiklen

I januar blev Geoff Morell fyret efter blot tre måneder i rollen som chef for corporate affairs hos Disney.

Og nu får endnu en Disney-chef sparket.

Den her gang er der tale om milliardær og Marvel-chef, Isaac Perlmutter. Han har stået i spidsen for Marvel Comics siden 2005 og fortsatte i rollen, da Marvel i 2009 blev opkøbt af Disney for fire milliarder dollar.

Men nu er det altså slut. Det skriver The New York Times. Perlmutter har kort og godt fået af vide, at han ikke længere er ønsket.

En besked, som han har fået sammen med cirka 7.000 andre ansatte hos Disney.

Fyringerne sker som led i en plan, der blev offentliggjort i november sidste år og skal spare Disney milliarder.

Planen bliver iværksat grundet uro i mediebranchen.

Det forklarer selskabets administrerende direktør, Bob Iger, i en pressemeddelelse, ifølge CNN.

»Den vanskelige virkelighed med mange kolleger og venner, der forlader Disney, er ikke noget, vi tager let på«, skriver han blandt andet.

»I svære øjeblikke må vi altid gøre, hvad der er nødvendigt, for at sikre, at Disney fortsat kan levere enestående underholdning til publikum og gæster over hele verden – nu og langt ud i fremtiden.«