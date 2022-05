Lyt til artiklen

Der bliver ingen opførsel af balletten 'Othello' dette efterår på Det Kongelige Teater.

Danserne i truppen har nemlig sat foden ned og klaget over, at dele af værket spiller på racistiske stereotyper.

Det erfarer mediet A4 fra flere kilder.

Overfor B.T. bekræfter Det Kongelige Teater, at man har valgt at erstatte forestillingen med 'En skærsommernatsdrøm'.

Til A4 har flere billetholderer henvendt sig og beskrevet, at man i en mail til dem forklarer, at man har valgt at foretage ændringen efter en 'kunstnerisk vurdering'.

Mediet har dog gennem flere kilder fået bekræftet, at det drejer sig om en konkret kritik fra danserne om et nummer, der kaldes 'stammedansen'.

Her skulle danserne angiveligt udstøde 'abelyde' og 'banke sig selv på hovedet som en abe'.

Danserne ville have sekvensen ændret eller fjernet, hvis de skulle medvirke i forestillingen.

Det blev dog afvist af koreografen, John Neumeier, og man har derfor været nødt til at ændre programmet.

B.T. har sendt spørgsmål til Det Kongelige Teater om grunden til ændringen, men de er i skrivende stund ikke vendt retur.